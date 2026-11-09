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    'Freiheit und Demokratie sind nie selbstverständlich'

    Merz

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    Für Sie zusammengefasst
    • Merz ruft zum Schutz von Freiheit und Demokratie auf
    • Merz nennt Pogromnacht, Republik und Mauerfall
    • Merz besucht den Festakt zum Synagogenjubiläum
    Merz - 'Freiheit und Demokratie sind nie selbstverständlich'
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat zum 37. Jahrestag des Mauerfalls zum Schutz von Freiheit und Demokratie in Deutschland und Europa aufgerufen. In einem X-Post erinnerte er an alle drei Ereignisse, für die der 9. November steht: die Reichspogromnacht, in der die Nazis 1938 eine Welle der Gewalt gegen die jüdische Bevölkerung auslösten, die Ausrufung der Republik 1918 und den Fall der Berliner Mauer 1989.

    "Der 9. November steht für die dunkelsten und die glücklichsten Stunden unserer Geschichte: für Antisemitismus und Verfolgung, für den Beginn der Demokratie und den Fall der Mauer", so Merz. "Freiheit und Demokratie sind nie selbstverständlich. Schützen wir sie - in Deutschland und Europa."

    Am Nachmittag will der Kanzler zusammen mit Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) an einem Festakt zum 20-jährigen Bestehen der Hauptsynagoge Ohel Jakob in München teilnehmen./wn/DP/zb






    Verfasst von dpa-AFX
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