Hannover Rück überrascht mit Gewinnplus - Jahresziel bestätigt
- Hannover Rück bleibt auf Kurs zum Rekordgewinn 2026
- Gewinn wächst trotz Kolumbien-Beben um sieben Prozent
- Gewinnziel von mindestens 2,7 Milliarden Euro bestätigt
HANNOVER (dpa-AFX) - Der weltweit drittgrößte Rückversicherer Hannover Rück sieht sich nach einem überraschend profitablen Sommer auf Kurs zu seinem geplanten Rekordgewinn für 2026. Im dritten Quartal stand trotz des verheerenden Erdbebens in Kolumbien unter dem Strich ein Gewinn von 695 Millionen Euro und damit sieben Prozent mehr als im Vorjahr, wie der Dax-Konzern am Montag in Hannover mitteilte. Analysten hatten im Schnitt einen Rückgang erwartet.
Allein das Kolumbien-Beben schlug bei der Hannover Rück mit rund 216 Millionen Euro zu Buche. Andererseits verdiente das Unternehmen mit Kapitalanlagen mehr als doppelt so viel wie im Vorjahreszeitraum und übertraf dabei die Erwartungen von Branchenexperten. Für das laufende Jahr rechnet Vorstandschef Clemens Jungsthöfel weiterhin mit einem Überschuss von mindestens 2,7 Milliarden Euro./stw/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Talanx Aktie
Die Talanx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,34 % und einem Kurs von 292 auf Tradegate BSX (09. November 2026, 08:08 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Talanx Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Talanx zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2500 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 146,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 125,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 163,00EUR was eine Bandbreite von -3,25 %/+26,16 % bedeutet.
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Äußerst solide: Kandidat für mein Depot # 1
Hannover Rück sucht man auch vergebens in den diversen Aktien Podcasts. Das ist das schönen an solchen Perlen. Passt nicht in die KI Hype-Welt. Eben keine Traderaktie. 5,36% Div-rendite, mehr gab's noch nicht.