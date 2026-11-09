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    Joybuy startet dreitägige Singles'-Day-Aktion

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    • Vom 9. bis 11. November bietet Joybuy Angebote aus den Bereichen Technik, Beauty, Haushalt und Produkte des täglichen Bedarfs
    • Bis zu 50 Prozent Rabatt auf ausgewählte Produkte sowie exklusive Coupons und zusätzliche Joybuy Points
    • Große Auswahl führender Marken wie Apple, De'Longhi, Dyson, LEGO, Nintendo, Samsung, Sony und Xiaomi

    DÜSSELDORF, Deutschland, 9. November 2026 /PRNewswire/ -- Anlässlich des Singles' Day lädt Joybuy, die neue Online-Shopping-Plattform von JD.com, vom 9. bis 11. November zu drei Tagen voller attraktiver Angebote auf ausgewählte Premiummarken und kleine Alltagsfreuden ein. Im Mittelpunkt steht dabei die Freude daran, sich selbst etwas Gutes zu tun. Die Angebote reichen von Hautpflege-Sets über Technik bis hin zu Produkten für das eigene Zuhause.

    Joybuy Singles' Day

    Der Singles' Day zählt heute zu den größten Shopping-Events des Jahres. Verbraucherinnen und Verbraucher in ganz Europa profitieren inzwischen von attraktiven Angeboten und erheblichen Preisvorteilen. Mit der Aktion möchte Joybuy gerade in den dunkleren Novembertagen für kleine Glücksmomente sorgen und zugleich die vorweihnachtliche Shopping-Saison einläuten. Kundinnen und Kunden erwartet eine große Auswahl an Angeboten aus den Bereichen Unterhaltungselektronik, Smart Devices, Gesundheit und Beauty, Lebensmittel und Getränke, Haushaltsgeräte sowie Wohnen und Einrichten.

    Ein Sprecher von Joybuy erklärt: „Der Singles' Day ist eine schöne Gelegenheit, sich selbst einmal in den Mittelpunkt zu stellen. Schließlich dreht sich im November, wenn Weihnachten immer näher rückt, schnell alles darum, Geschenke für andere zu finden. Mit dem Singles' Day wollen wir deshalb eine Gelegenheit schaffen, bei der sich unsere Kundinnen und Kunden auch selbst etwas gönnen können."

    Von Beauty-Essentials bis hin zu den neuesten Technik-Highlights

    Wer auf der Suche nach Inspiration ist, findet bei Joybuy eine vielfältige Produktauswahl – von hochwertiger Beauty und Hautpflege über innovative Technik und Gaming bis hin zu Produkten, die das eigene Zuhause noch schöner machen.

    Zu den ausgewählten Produkthighlights zählen:

    • Technik und Gaming: Das Apple iPhone 17 Pro Max, die Apple AirPods Pro 3, die Nintendo Switch 2, die Sony PlayStation 5 Slim, die Samsung Galaxy Buds4 Pro und der LEGO Technic McLaren P1.
    • Smart Home und Robotik: Die Saug- und Wischroboter ECOVACS Deebot X11 PRO Omni und Dreame L40S Pro Ultra, der Fensterputzroboter ECOVACS WINBOT W3 OMNI sowie der TENNIIX AI Tennis Robot.
    • Beauty und Düfte: K-Beauty-Produkte von Marken wie Medicube, Beauty of Joseon und Biodance.
    • Körperpflege und Wellness: Die elektrische Zahnbürste Oral-B iO6, der Haartrockner Remington PROluxe, die Smartwatch Garmin Forerunner 965 und der Medicube AGE-R Booster Pro.
    • Wohnen und Küche: Der Kaffeevollautomat De'Longhi PrimaDonna Soul, der tragbare Mixer Ninja BlendBoss, der kabellose Staubsauger Dyson V10, der Signature-Bräter von Le Creuset sowie gusseisernes Kochgeschirr von Staub.
    • Unterhaltungselektronik: Der TCL 75-Zoll-QLED-Mini-LED-Fernseher, der Hisense 85-Zoll-Mini-LED-Smart-TV, der Bluetooth-Lautsprecher Sony ULT Field 7 und der Laserprojektor XGIMI Elfin Flip.
    • Computer und Zubehör: Das Tablet Xiaomi Pad 7, Gaming-Laptops der HP-OMEN-Reihe sowie Gaming-Zubehör von Razer.

    Joybuy bietet Produkte führender internationaler, europäischer und lokaler Marken an. Dazu zählen unter anderem Apple, De'Longhi, Dyson, Le Creuset, LEGO, LG, Ninja, Nintendo, Oral-B, Philips, Samsung, Sony, TCL und Xiaomi. So finden Kundinnen und Kunden sowohl Produkte des täglichen Bedarfs als auch hochwertige Technik und Haushaltsgeräte an einem Ort.

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    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    Gönn dir was Joybuy startet dreitägige Singles'-Day-Aktion Vom 9. bis 11. November bietet Joybuy Angebote aus den Bereichen Technik, Beauty, Haushalt und Produkte des täglichen BedarfsBis zu 50 Prozent Rabatt auf ausgewählte Produkte sowie exklusive Coupons und zusätzliche Joybuy PointsGroße Auswahl …
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