Brent verliert knapp 13 Prozent – 200-Tage-Linie im Fokus

Zum 8. November 2026 steht Brent bei 97,75 US-Dollar je Barrel. Gegenüber dem 1. November entspricht das einem Wochenminus von 12,85 Prozent. Zwischenzeitlich fiel der Schlusskurs am 4. November auf 94,62 Dollar; die anschließende Erholung blieb begrenzt. Vom Dreijahreshoch ist der Ölpreis damit 16,33 Prozent entfernt, während er das Dreijahrestief um 66,11 Prozent übertrifft.

Der Brent-Ölpreis blickt auf drei wechselhafte Jahre zurück. Nach Kursen um 80 US-Dollar je Barrel im November 2023 und einem Zwischenhoch bei 91,72 Dollar im April 2024 folgte eine längere Schwächephase. Am 16. Dezember 2025 markierte Brent mit 58,85 Dollar das Dreijahrestief. Die anschließende Erholung führte unter erheblichen Schwankungen bis auf 116,83 Dollar am 23. und 24. Oktober 2026 – das höchste Schlusskursniveau des Zeitraums. Zuletzt geriet dieser Aufwärtstrend jedoch unter Druck.

200-Tage-Linie: Trendpuffer wird kleiner

Die 200-Tage-Linie, berechnet als Durchschnitt der letzten 200 Schlusskurse einschließlich der Wochenendwerte, liegt bei 95,19 Dollar. Brent notiert noch 2,69 Prozent darüber. Das spricht weiterhin für ein positives längerfristiges Chartbild, allerdings ist der Abstand gering. Ein nachhaltiger Rückfall unter den Durchschnitt würde die technische Lage eintrüben.

Unterstützungen und Widerstände im Blick

Eine erste Unterstützung liegt am jüngsten Rücksetzer bei 94,62 Dollar. Darunter rückt die mehrfach angelaufene Zone um 91,60 Dollar in den Fokus. Auf der Oberseite bilden 104,27 bis 104,38 Dollar einen ersten Widerstandsbereich. Darüber folgen 109,10 bis 109,80 Dollar und die Region um 112,36 Dollar. Die entscheidende Hürde bleibt das Dreijahreshoch bei 116,83 Dollar.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung des Brent-Ölpreises berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren können auch Angebot und Nachfrage, die Geldpolitik, der US-Dollar sowie geopolitische Ereignisse Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich selbst ein umfassendes Bild zu machen.