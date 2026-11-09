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    Goldpreis legt zu – doch die 200-Tage-Linie bleibt außer Reichweite

    Chartanalyse

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    Gold gewinnt auf Wochensicht deutlich, doch charttechnisch bleibt das Edelmetall angeschlagen. Unterhalb der 200-Tage-Linie steht die Erholung auf wackligem Fundament. Welche Kursmarken jetzt über den weiteren Verlauf entscheiden.

    Chartanalyse - Goldpreis legt zu – doch die 200-Tage-Linie bleibt außer Reichweite
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    Gold-Chartanalyse: Auf den Aufwärtstrend folgt die Korrektur

    Der Goldpreis hat im Dreijahreszeitraum einen kräftigen Aufstieg und eine deutliche Korrektur durchlaufen. Vom Schlusskurstief bei 1.938,47 US-Dollar je Feinunze am 10. November 2023 stieg das Edelmetall bis zum Schlusskurshoch von 5.458,50 Dollar am 1. März 2026. Anschließend geriet Gold unter Druck. Die Erholung im August endete bei 4.653,92 Dollar; seither prägen wieder tiefere Hochpunkte das Chartbild.

    Aktueller Goldpreis: Wochenplus trotz angeschlagenem Chart

    Am 8. November 2026 notiert Gold zum Schluss bei 4.066,00 Dollar. Gegenüber dem Freitag der Vorwoche entspricht das einem Plus von 4,9 Prozent. In der jüngsten Woche zog der Preis bis Donnerstag auf 4.089,15 Dollar an, gab danach aber leicht nach. Zum Dreijahreshoch fehlen aktuell 25,5 Prozent. Über dem Dreijahrestief liegt der Rohstoff weiterhin rund 109,8 Prozent. Die jüngste Erholung relativiert damit die kurzfristige Schwäche, beseitigt sie jedoch nicht.

    200-Tage-Linie bleibt über dem Kurs

    Der Durchschnitt der letzten 200 Schlusskurse liegt bei rund 4.388,29 Dollar. Der aktuelle Goldpreis unterschreitet diese 200-Tage-Linie um 7,34 Prozent. Damit fehlt dem jüngsten Anstieg bislang die Bestätigung durch einen Rück Sprung über den langfristigen Trendfilter. Solange Gold darunter bleibt, ist die Erholung charttechnisch vorsichtig einzuordnen.

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    Unterstützungen und Widerstände im Blick

    Als erste Unterstützung dient die Zone um 3.996 bis 4.020 Dollar. Darunter rückt das jüngste Tief bei 3.875,45 Dollar in den Fokus. Auf der Oberseite bilden 4.089 bis 4.105 Dollar die nächste Hürde, gefolgt vom Bereich um 4.175 bis 4.194 Dollar. Bei einem Ausbruch darüber wären 4.275 bis 4.300 Dollar weitere Widerstände, bevor die 200-Tage-Linie relevant wird.

    Gold

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    ISIN:XD0002747026WKN:CG3AB0Indikator:SMA 200 Tage

    Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung des Goldpreises berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren können auch Angebot und Nachfrage, die Geldpolitik, der US-Dollar sowie geopolitische Ereignisse Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich selbst ein umfassendes Bild zu machen.

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 4301,31$, was eine Steigerung von +5,05% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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