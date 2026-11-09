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    Keine Erholung nach der Kurskorrektur

    Aktien Frankfurt Ausblick

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    Für Sie zusammengefasst
    • Dax startet nach schwacher Vorwoche ohne Erholung
    • KI-Verkäufe belasten, Dax bleibt vergleichsweise robust
    • Rheinmetall fällt weiter, SAP erhält Rückenwind
    Aktien Frankfurt Ausblick - Keine Erholung nach der Kurskorrektur
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem schwachen Ausgang der Vorwoche zeichnet sich im Dax am Montag zunächst keine Erholung ab. Knapp eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex einen Abschlag von 0,3 Prozent auf 25.753 Punkte.

    Bis zum Donnerstagnachmittag hatte es für Dax-Anleger noch glänzend ausgesehen. Mit einem frischen Rekordhoch von 26.692 Punkten gab es nach 9 Prozent Jahresplus ein sehr frühes Weihnachtsgeschenk. Dann aber erwischte auch den Dax der "blaue Tsunami" - die Verkaufswelle bei den KI-Werten in den USA nach dem dortigen Sieg der Demokraten bei den Zwischenwahlen in Senat und Kongress.

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    Hatten sich die Anleger bisher nur Sorgen gemacht, ob sich die Milliardeninvestitionen im KI-Bereich kurzfristig amortisieren, kam nun die Befürchtung über eine politische Bremse für den Ausbau hinzu. Dies sorgte im Nasdaq 100 am Donnerstag für den schwärzesten Tag seit dem Corona-Crash 2020. Die Erholung am Freitag blieb halbherzig und kraftlos.

    "Dank seiner niedrigen Tech-Quote ist der Dax bisher vergleichsweise gut durch diese schwierige Phase gekommen", konstatierte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Positiv für den Dax sei zudem, dass die Positionierung kurz vor dem Wochenende deutlich vorsichtiger geworden sei. Er verwies auf immense Absicherungsgeschäfte am Freitag - mit den höchsten Volumina seit dem Zoll-Crash im April 2025. "Abgesicherte Anleger müssen ihre Aktien in einem fallenden Markt nicht zu jedem Preis auf den Markt werfen", erklärte Altmann. Das mache einen schnellen Rutsch unwahrscheinlicher.

    Unter den Einzelwerten stehen vor allem die Aktien von Rheinmetall weiter stark im Fokus. Nachdem sie am Donnerstag und Freitag nach erneuter Gewinnwarnung und harschen Analystenreaktionen auf einen Tiefststand seit Frühjahr 2025 abgesackt sind, bröckeln sie am Montag vorbörslich etwas weiter ab. Inzwischen gab auch Benjamin Heelan von der Bank of America seine Empfehlung für die Düsseldorfer auf und signalisierte mit seinem neuen Kursziel von 900 Euro nur vergleichsweise geringes Erholungspotenzial.

    SAP profitierten derweil vorbörslich von einer Empfehlung von JPMorgan. Sie hatten sich seit Juli aber bereits vom "KI-Opfer" zu einem der besten Dax-Werte gemausert. Am Donnerstag hatten sie ein Jahreshoch erreicht, nach 72 Prozent Erholung seit Sommer./ag/stk





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