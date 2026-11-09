Keine Erholung nach der Kurskorrektur
Aktien Frankfurt Ausblick
- Dax startet nach schwacher Vorwoche ohne Erholung
- KI-Verkäufe belasten, Dax bleibt vergleichsweise robust
- Rheinmetall fällt weiter, SAP erhält Rückenwind
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem schwachen Ausgang der Vorwoche zeichnet sich im Dax am Montag zunächst keine Erholung ab. Knapp eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex einen Abschlag von 0,3 Prozent auf 25.753 Punkte.
Bis zum Donnerstagnachmittag hatte es für Dax-Anleger noch glänzend ausgesehen. Mit einem frischen Rekordhoch von 26.692 Punkten gab es nach 9 Prozent Jahresplus ein sehr frühes Weihnachtsgeschenk. Dann aber erwischte auch den Dax der "blaue Tsunami" - die Verkaufswelle bei den KI-Werten in den USA nach dem dortigen Sieg der Demokraten bei den Zwischenwahlen in Senat und Kongress.
Hatten sich die Anleger bisher nur Sorgen gemacht, ob sich die Milliardeninvestitionen im KI-Bereich kurzfristig amortisieren, kam nun die Befürchtung über eine politische Bremse für den Ausbau hinzu. Dies sorgte im Nasdaq 100 am Donnerstag für den schwärzesten Tag seit dem Corona-Crash 2020. Die Erholung am Freitag blieb halbherzig und kraftlos.
"Dank seiner niedrigen Tech-Quote ist der Dax bisher vergleichsweise gut durch diese schwierige Phase gekommen", konstatierte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Positiv für den Dax sei zudem, dass die Positionierung kurz vor dem Wochenende deutlich vorsichtiger geworden sei. Er verwies auf immense Absicherungsgeschäfte am Freitag - mit den höchsten Volumina seit dem Zoll-Crash im April 2025. "Abgesicherte Anleger müssen ihre Aktien in einem fallenden Markt nicht zu jedem Preis auf den Markt werfen", erklärte Altmann. Das mache einen schnellen Rutsch unwahrscheinlicher.
Unter den Einzelwerten stehen vor allem die Aktien von Rheinmetall weiter stark im Fokus. Nachdem sie am Donnerstag und Freitag nach erneuter Gewinnwarnung und harschen Analystenreaktionen auf einen Tiefststand seit Frühjahr 2025 abgesackt sind, bröckeln sie am Montag vorbörslich etwas weiter ab. Inzwischen gab auch Benjamin Heelan von der Bank of America seine Empfehlung für die Düsseldorfer auf und signalisierte mit seinem neuen Kursziel von 900 Euro nur vergleichsweise geringes Erholungspotenzial.
SAP profitierten derweil vorbörslich von einer Empfehlung von JPMorgan. Sie hatten sich seit Juli aber bereits vom "KI-Opfer" zu einem der besten Dax-Werte gemausert. Am Donnerstag hatten sie ein Jahreshoch erreicht, nach 72 Prozent Erholung seit Sommer./ag/stk
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Hallo zusammen,
nach den jüngsten Marktbewegungen rund um die US-Midterms und den heftigen Einbrüchen an den Börsen lohnt sich ein nüchterner Blick auf das, was im Hintergrund abläuft. Wer sich fragt, warum der Markt so abrupt reagiert hat, findet die Antwort schwarz auf weiß in einer frischen Primärquelle: dem J.P. Morgan Asset Management Report „Eye on the Market“ von Michael Cembalest vom 04. November 2026.
Wenn man Timing und Veröffentlichungsdatum betrachtet, drängt sich der Verdacht auf, dass dieser Bericht nach US-Börsenschluss am 4. November die Runden machte – und der harte Einschlag am 5. November die logische Konsequenz für jeden war, der diese Zahlen verstanden hat.
Besonders spannend ist der Blick auf die sogenannten Off-Balance-Sheet Liabilities (also Verbindlichkeiten, Verpflichtungen und Leasingverträge, die nicht in den regulären Bilanzen auftauchen). Der Bericht zeigt unmissverständlich, dass bei den großen KI-Playern im Schnitt nur rund 15 % der tatsächlichen Schulden und Verpflichtungen offiziell verbucht sind. Der Rest ist reines Schattenreich – branchenweit summiert sich das auf unfassbare 4 Billionen US-Dollar.
Schauen wir uns an, wie extrem diese Diskrepanz bei den einzelnen Unternehmen aussieht (Werte in Milliarden USD, aufgeteilt in Bilanz vs. außerhalb der Bilanz):
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https://cdn.jpmorganfunds.com/content/dam/jpm-am-aem/global/…
Wenn man sich das vor Augen führt: Anthropic will an die Börse, hat aber mehr als das Hundertfache seiner bilanzierten Summe an Verpflichtungen im grauen Bereich ausgelagert - nochmal, das Hundertfache.💣 Wie um alles in der Welt sollen diese Unternehmen – selbst mit den fantastischen Gewinnen von Nvidia, Microsoft & Co. – vier Billionen an Verbindlichkeiten und zukünftigen Abnahmeverpflichtungen bedienen, wenn der Hype ins Stocken gerät?
Dazu passt perfekt, was im selben Bericht bei den Credit Default Swaps (CDS) zu sehen ist. Die Kreditausfallversicherungen für Unternehmen wie Oracle und SpaceX schießen seit Wochen in nie dagewesene Höhen. Solche Versicherungen schließt man nicht aus Jux und Tollerei ab, wenn der Markt angeblich „völlig gesund“ ist. Der Kreditmarkt preist hier längst reale Ausfallrisiken ein.
Gleichzeitig zeigt die Statistik von Morgan Stanley Prime Brokerage, dass die Brutto-Exposure von Hedgefonds (Long/Short) um 8 % von ihrem Peak eingebrochen ist – der stärkste Rückgang seit 2016. Die institutionellen Profis ziehen still und leise den Stecker und reduzieren das Risiko, während im Retail-Bereich teilweise noch munter auf die Jahresendrallye gehofft wird. 🤔🙈
Wer diese Zahlen und die Dimension der Off-Balance-Verpflichtungen gelesen hat, den wundert kein Kurssturz mehr. Das ist kein „gesundes Rauschen“ oder eine temporäre Sektor-Rotation, das ist die Abrechnung eines jahrelangen, kreditfinanzierten Aufschwungs auf Pump.
Mich würde mal eure Meinung dazu interessieren: Wie wollen die Big Techs und die KI-Infrastruktur diese Billionenberge an, ich sag mal, versteckten Verpflichtungen jemals bedienen, wenn gleichzeitig die lokalen Stromnetze, Bürgerinitiativen und steigenden Zinsen den Druck auf das System maximieren? 🤔
Wie dem auch sei: Zweimal hast du inzwischen angekündigt, nichts mehr zu schreiben. Beide Male war der Vorsatz nach fünf Minuten wieder Geschichte. Vielleicht klappt’s beim dritten Anlauf...Allerdings auch das zeigt deinen Charakter, kein Mann des Wortes. Einfach herrlich
Na Hauptsache, der (natürlich positive) Ausstieg wird in aller Ausführlichkeit zelebriert. 🥳 🥂 🎉