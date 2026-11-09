BERENBERG stuft KRONES AG auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Krones mit einem Kursziel von 158 Euro auf "Buy" belassen. Fundamental sei das Papier des Getränkeabfüllanlagen-Herstellers weiter attraktiv bewertet, es müssten sich aber die Auftragseingänge erholen, schrieb Robert-Jan van der Horst am Freitag im Nachgang der Zahlen für das dritte Quartal./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 16:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 16:59 / GMT
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Die KRONES Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,36 % und einem Kurs von 111,4EUR auf Tradegate BSX (09. November 2026, 07:56 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: KRONES AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 158
Kursziel alt: 158
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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Analysiertes Unternehmen: KRONES AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 158
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