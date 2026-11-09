MORGAN STANLEY stuft EON AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Eon bei unverändertem Kursziel von 21 Euro von "Overweight" auf "Equal-weight" abgestuft. Analyst Robert Pulleyn begründete dies am Montag mit der vorangegangenen Kursrally. Die Bewertung der Aktien liege inzwischen etwa auf Augenhöhe mit den anderen integrierten Versorgern. Pulleyn sieht in der Branche nun attraktivere Chancen. National Grid ist sein Top-Favorit unter den Branchengrößen, RWE bleibt seine Nummer zwei. Auch für Iberdrola sprach er eine neue Empfehlung aus./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 05:00 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,95 % und einem Kurs von 18,82EUR auf Tradegate BSX (09. November 2026, 08:11 Uhr) gehandelt.



