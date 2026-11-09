BERNSTEIN RESEARCH stuft IAG Pence auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für International Airlines Group (IAG) von 550 auf 555 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Airline-Holding habe in diesem Jahr ? wie alle ihre Konkurrenten ? unter höheren Treibstoffpreisen gelitten, schrieb Alex Irving am Freitag. Er sieht in IAG aber das beste Unternehmen der Branche. IAG strebe weiterhin eine Marge größer 12 Prozent an, die Nachfrage bleibe stark und Aktienrückkäufe fänden weiterhin statt./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 21:32 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 05:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die International Consolidated Airlines Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,12 % und einem Kurs von 5,226EUR auf Tradegate BSX (09. November 2026, 08:20 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Alex Irving

Analysiertes Unternehmen: IAG Pence

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 5,55

Kursziel alt: 5,5

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

