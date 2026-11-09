Silberpreis erholt sich – doch der Abwärtstrend bleibt intakt

Am 6. November 2026 schloss Silber bei 51,95 Dollar. Gegenüber dem 30. Oktober entspricht das einem Wochengewinn von 5,72 Prozent. Nach einem Anstieg auf 52,225 Dollar am Mittwoch ließ der Schwung allerdings nach. Zum Dreijahreshoch fehlen aktuell 55,45 Prozent; gegenüber dem Dreijahrestief beträgt der Aufschlag noch 135,07 Prozent. Die jüngste Erholung relativiert damit den übergeordneten Kursrückgang bislang nur wenig.

Der Silberpreis hat im Dreijahreszeitraum eine ausgeprägte Berg-und-Tal-Fahrt durchlaufen. Vom Tief bei 22,10 US-Dollar je Feinunze am 22. Januar 2024 stieg der Rohstoff zunächst deutlich. Nach der beschleunigten Rally im zweiten Halbjahr 2025 erreichte Silber am 28. Januar 2026 mit 116,60 Dollar den höchsten Schlusskurs. Anschließend setzte eine massive Korrektur ein. Die seit August wieder fallenden Zwischenhochs unterstreichen das angeschlagene Chartbild.

200-Tage-Linie bleibt deutlich entfernt

Die 200-Tage-Linie, berechnet als Durchschnitt der letzten 200 erfassten Schlusskurse, liegt bei 67,82 Dollar. Der aktuelle Silberpreis notiert 23,40 Prozent darunter. Dieser deutliche Abstand bestätigt die schwache übergeordnete Trendposition. Für eine nachhaltige technische Aufhellung müsste Silber zunächst die näheren Widerstände überwinden und sich dem langfristigen Durchschnitt wieder annähern.

Unterstützungen und Widerstände im Fokus

Eine zentrale Unterstützung liegt bei 49,14 Dollar, dem Schlusskurstief von Ende Oktober und Anfang November. Auf der Oberseite bilden 52,14 bis 52,23 Dollar die erste Hürde. Darüber folgt die mehrfach gehandelte Zone zwischen 53,89 und 54,53 Dollar. Gelingt deren Überwindung, rückt der Bereich um 57,98 Dollar in den Blick. Ein Rückfall unter 49,14 Dollar würde dagegen die jüngste Stabilisierung infrage stellen.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung des Silberpreises berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren können auch Angebot und Nachfrage, die Geldpolitik, der US-Dollar sowie geopolitische Ereignisse Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich selbst ein umfassendes Bild zu machen.

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