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    Krypto schwer angeschlagen – und diese Woche drohen neue Risiken

    Drei Krisen auf einmal

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    Eine gefährliche Mischung aus politischen Sorgen, Hackerangriff und ETF-Abflüssen belastet den Kryptomarkt. Nun stehen wichtige US-Inflationsdaten bevor.

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    Drei Krisen auf einmal - Krypto schwer angeschlagen – und diese Woche drohen neue Risiken
    Foto: Ulrich Baumgarten - Ulrich Baumgarten

    Der Kryptomarkt startet mit deutlichen Verlusten in die neue Handelswoche. Bitcoin verliert am Montagmorgen 2,18 Prozent und notiert nur noch knapp oberhalb der Marke von 74.000 US-Dollar. Auf Wochensicht summieren sich die Verluste der größten Kryptowährung auf 5,15 Prozent. Am Sonntagabend war der Kurs zeitweise auf 73.700 US-Dollar gefallen und hatte damit den niedrigsten Stand seit August erreicht.

    Noch stärker trifft es Ethereum. Die zweitgrößte Kryptowährung verliert innerhalb von 24 Stunden 5,84 Prozent und fällt auf 2.100 US-Dollar. Gegenüber der Vorwoche ergibt sich ein Minus von 8 Prozent.

    Besonders heftig erwischt es jedoch den Altcoin-Markt. XRP hat innerhalb einer Woche 12,91 Prozent eingebüßt, während Hyperliquid sogar 13,72 Prozent verliert. Auch Solana und Dogecoin stehen mit Wochenverlusten von jeweils 9 Prozent deutlich im Minus.

    US-Zwischenwahlen schüren Angst vor strengeren Krypto-Regeln

    Ein wesentlicher Belastungsfaktor ist weiterhin der politische Machtwechsel in Washington. Bei den US-Zwischenwahlen haben die Demokraten sowohl das Repräsentantenhaus als auch den Senat erobert. Damit wächst die Sorge, dass die bislang kryptofreundliche Politik von US-Präsident Donald Trump ausgebremst werden könnte.

    Binance-Hack über 6,34 Milliarden US-Dollar erschüttert Vertrauen

    Zusätzlich belastet weiterhin auch der milliardenschwere Hackerangriff auf Binance die Stimmung. Am 29. Oktober hatten Angreifer Kryptowährungen im Wert von 6,34 Milliarden US-Dollar von der weltweit größten Kryptobörse entwendet.

    Nach der Wiederaufnahme der Auszahlungen zogen Kunden netto 4,72 Milliarden US-Dollar von der Plattform ab.

    Der Angriff hat Zweifel an der Sicherheit zentralisierter Kryptobörsen neu entfacht und die ohnehin angeschlagene Marktstimmung weiter verschlechtert.

    Bitcoin-ETFs verlieren 1,28 Milliarden US-Dollar in einer Woche

    Auch institutionelle Anleger ziehen sich zunehmend zurück. Nach Daten von SoSoValue verzeichneten die börsengehandelten US-Spot-Bitcoin-ETFs in der vergangenen Woche Nettoabflüsse von 1,28 Milliarden US-Dollar. Es war die schwächste Handelswoche seit Ende Juni.

    Durch die jüngsten Abflüsse ist die Jahresbilanz der Bitcoin-ETFs erstmals 2026 ins Minus gerutscht. Insgesamt belaufen sich die Nettoabflüsse seit Jahresbeginn mittlerweile auf 914 Millionen US-Dollar.

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    KI-Ausverkauf und Fed-Sorgen verschärfen die Lage

    Neben den kryptospezifischen Belastungen wächst auch der Druck durch das gesamtwirtschaftliche Umfeld. Der jüngste Ausverkauf amerikanischer Technologie- und KI-Aktien hat die Risikobereitschaft der Anleger deutlich gedämpft.

    Gleichzeitig haben überraschend starke US-Arbeitsmarktdaten die Erwartungen an die Geldpolitik verändert. An den Märkten wird eine weitere Zinserhöhung der US-Notenbank im Dezember mittlerweile mit einer Wahrscheinlichkeit von nahezu 80 Prozent eingepreist.

    Ein stärkerer US-Dollar und die Aussicht auf höhere Zinsen könnten riskante Anlagen wie Kryptowährungen zusätzlich belasten.

    US-Inflationsdaten könnten Kryptomarkt bewegen

    Für neue Bewegung am Kryptomarkt könnten bereits die kommenden Tage sorgen. Am Dienstag (10. November) werden die US-Verbraucherpreise (CPI) für Oktober veröffentlicht, bevor am Freitag (13. November) die Erzeugerpreise (PPI) folgen. Die neuen Inflationsdaten dürften entscheidende Hinweise auf den weiteren Zinskurs der Fed liefern und könnten die Unsicherheit am Kryptomarkt weiter verstärken.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


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