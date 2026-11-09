WTI-Ölpreis: Zwölf Prozent Wochenverlust – 200-Tage-Linie im Fokus

Zum 8. November 2026 notiert WTI bei einem Schlusskurs von 90,35 Dollar je Barrel. Gegenüber dem 1. November entspricht das einem Wochenminus von 12,09 Prozent. Besonders deutlich fiel der Rückgang am 4. November auf 88,12 Dollar aus. Die anschließende Erholung blieb begrenzt. Aktuell liegt der Ölpreis 19,51 Prozent unter seinem Dreijahreshoch, aber 64,06 Prozent über dem Dreijahrestief.

Der WTI-Ölpreis zeigt im Dreijahreschart ausgeprägte Richtungswechsel. Nach Kursen um 75 US-Dollar je Barrel im November 2023 und einem Zwischenhoch bei 86,97 Dollar im April 2024 geriet der Rohstoff unter Druck. Am 16. Dezember 2025 markierte WTI mit 55,07 Dollar das Dreijahrestief. Anschließend folgte eine kräftige Rally bis zum Dreijahreshoch von 112,25 Dollar am 2. April 2026. Seither prägen heftige Rückschläge und Erholungen das Chartbild; ein stabiler Aufwärtstrend ist nicht erkennbar.

200-Tage-Linie: Nur ein schmaler Puffer

Der einfache Durchschnitt der jüngsten 200 Tagesnotierungen einschließlich der Wochenendwerte beträgt 88,94 Dollar. Der aktuelle Kurs liegt damit lediglich 1,58 Prozent darüber. Das spricht noch für eine Position oberhalb der langfristigen Orientierungslinie, bietet nach dem jüngsten Kursrutsch jedoch wenig Sicherheit. Ein nachhaltiger Rückfall darunter würde das technische Bild weiter eintrüben.

Charttechnik: Diese Kursmarken zählen

Eine erste Unterstützungszone liegt zwischen 88,12 und 88,94 Dollar. Darunter rücken die früheren Wendebereiche um 86,20 und 83,20 Dollar in den Blick. Auf der Oberseite bildet die Zone von 96,27 bis 96,80 Dollar einen ersten Widerstand. Weitere Hürden liegen zwischen 102,98 und 105,49 Dollar. Erst darüber würde das Dreijahreshoch wieder als nächstes übergeordnetes Ziel relevant.

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Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung des WTI-Ölpreises berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren können auch Angebot und Nachfrage, die Geldpolitik, der US-Dollar sowie geopolitische Ereignisse Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich selbst ein umfassendes Bild zu machen.