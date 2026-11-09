ACS dementiert Bericht über Interesse an Hochtief-Komplettübernahme
KORREKTUR
- ACS weist eine Komplettübernahme von Hochtief zurück
- ACS erwägt weder Angebot noch Turner-Verkauf
- Hochtief profitiert vom KI-Boom, Aktie korrigiert
(In der am Samstag gesendeten Meldung wurde klargestellt, dass Hochtief im Dax und nicht im MDax notiert ist.)
LONDON (dpa-AFX) - Der spanische Baukonzern ACS hat einen Bericht über Erwägungen einer Komplettübernahme seiner deutschen Tochter Hochtief zurückgewiesen. Weder ein Übernahmeangebot für Hochtief noch ein Verkauf von Aktien der US-Tochter des Dax-Konzerns, Turner, seien in Betracht gezogen worden, hieß es in einem Schreiben vom Samstag von ACS an die spanische Finanzmarktaufsicht CNMV.
Am Freitag hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen geschrieben, dass ACS eine Komplettübernahme von Hochtief oder eine Fusion beider Unternehmen erwäge. Im Rahmen eines solchen Geschäfts würde dann auch eine Börsennotierung von Turner Construction in New York in Betracht gezogen werden.
ACS hält gut 75 Prozent der Hochtief-Aktien, deren Kurs auf den Bericht hin kurz vor dem Handelsende am Freitag nach oben geschnellt war. Am Ende war es ein Tagespluss von 5,5 Prozent auf 365,60 Euro.
Für Branchenexperte Graham Hunt vom Investmenthaus Jefferies wäre ein Interesse von ACS, Hochtief komplett zu übernehmen, gleichwohl keine Überraschung. Der Hochtief-Aktienkurs sei seit dem Rekordhoch stark gefallen, während die Gewinnerwartungen in der gleichen Zeit gestiegen seien. Die Blicke richteten sich nun auf den Kapitalmarkttag von ACS am 12. November, wo das Thema im Fokus stehen dürfte, schrieb der Analyst weiter.
So sind ACS und Hochtief große Profiteure des weltweiten Baus von KI-Rechenzentren. Der Hochtief-Aktienkurs hatte sich von Ende 2022 bis zum Rekordhoch von 554 Euro im Mai 2026 mehr als verzehnfacht, bevor bei Investoren erste Zweifel mit Blick auf die sehr hohen Bewertungen vieler KI-Aktien aufkamen. Seither stecken die Hochtief-Papiere in einer Korrektur./mis/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hochtief Aktie
Die Hochtief Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,67 % und einem Kurs von 346,8 auf Tradegate BSX (09. November 2026, 08:38 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hochtief Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Hochtief zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 6,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4700 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 460,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 403,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 493,00EUR was eine Bandbreite von +15,01 %/+40,70 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Hochtief - 607000 - DE0006070006
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Hochtief. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
naja, viel höher ist aber eher nicht drin !???
Irgendwie einseitig positiv und vor allem einzig und allein auf Auftragseingang geeichte Meldungen hier.
Daher mal ein paar negative Aspekte:
- Auftragseingang war schon immer hoch, Aufträge für min 1 Jahr waren immer da
- Baugeschäft ist nicht unendlich skalierbar, die Aufträge können gar nicht alle abgearbeitet werden
- kein Dividendentitel mehr,(2022: 4 € Divi bei Kurs 60 €), angesichts zweistelliger Kursschwankungen am Tag braucht man nicht drüber diskutieren ob 6 oder 7 € Dividende gezahlt wird
- enorme Verschuldung HT war nicht ohne Grund in den Letzen Jahren meist im einstelligen KGV
- große Zinslast (die sich wahrscheinlich deutlich verschlechtern wird, günstige Kredite müssen refinanziert werden)
Mein Fazit. Der Kurs ist aus der Geschäftsentwicklung rausgewachsen. Wer jetzt einsteigt kann langfristig eigentlich nur verlieren. Bzw. muss ewig warten eh das Geschäft in den Kurs wieder reinwächst.
Wir können ja mal eine kleine Fundamentalanalyse betreiben: