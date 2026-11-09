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    BMW will mehr Batteriezellen aus Europa und den USA kaufen

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    Für Sie zusammengefasst
    • BMW kauft künftig mehr Batteriezellen aus Europa
    • Samsung und LG liefern Zellen aus Europa und USA
    • BMW stärkt Versorgung und verkürzt Transportwege
    BMW will mehr Batteriezellen aus Europa und den USA kaufen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - BMW will mehr Batteriezellen aus Europa und den USA kaufen. Dort sollen die Bauteile für die neuen Batterien der sechsten Generation in Fabriken der beiden südkoreanischen Konzerne Samsung und LG hergestellt werden, wie die Münchner mitteilen. Die Lieferung sollen Ende des Jahrzehnts beginnen. BMW will dadurch Transportwege verkürzen und die Versorgungssicherheit stärken. Aktuell kommen Batteriezellen für die Autoindustrie sehr oft aus China.

    "Mit unseren Batteriezellpartnerschaften stärken wir bewusst die Wertschöpfung in Europa und den USA", sagt Einkaufsvorstand Nicolai Martin. Die Diversifizierung der Beschaffung sei "fester Bestandteil der Einkaufsstrategie" bei BMW. In Europa kommt Samsung als Lieferant zu den beiden chinesischen Unternehmen CATL und EVE Energy hinzu, die aber auch in Europa produzieren./ruc/DP/zb

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BMW Aktie

    Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,10 % und einem Kurs von 59,04 auf Tradegate BSX (09. November 2026, 08:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BMW Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    BMW zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,4300 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 66,75EUR. Von den letzten 8 Analysten der BMW Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 58,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 82,00EUR was eine Bandbreite von -1,79 %/+38,84 % bedeutet.





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    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber BMW eingestellt.


    Verfasst von dpa-AFX
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