BMW will mehr Batteriezellen aus Europa und den USA kaufen
- BMW kauft künftig mehr Batteriezellen aus Europa
- Samsung und LG liefern Zellen aus Europa und USA
- BMW stärkt Versorgung und verkürzt Transportwege
MÜNCHEN (dpa-AFX) - BMW will mehr Batteriezellen aus Europa und den USA kaufen. Dort sollen die Bauteile für die neuen Batterien der sechsten Generation in Fabriken der beiden südkoreanischen Konzerne Samsung und LG hergestellt werden, wie die Münchner mitteilen. Die Lieferung sollen Ende des Jahrzehnts beginnen. BMW will dadurch Transportwege verkürzen und die Versorgungssicherheit stärken. Aktuell kommen Batteriezellen für die Autoindustrie sehr oft aus China.
"Mit unseren Batteriezellpartnerschaften stärken wir bewusst die Wertschöpfung in Europa und den USA", sagt Einkaufsvorstand Nicolai Martin. Die Diversifizierung der Beschaffung sei "fester Bestandteil der Einkaufsstrategie" bei BMW. In Europa kommt Samsung als Lieferant zu den beiden chinesischen Unternehmen CATL und EVE Energy hinzu, die aber auch in Europa produzieren./ruc/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BMW Aktie
Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,10 % und einem Kurs von 59,04 auf Tradegate BSX (09. November 2026, 08:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BMW Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
BMW zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,4300 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 66,75EUR. Von den letzten 8 Analysten der BMW Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 58,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 82,00EUR was eine Bandbreite von -1,79 %/+38,84 % bedeutet.
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Gerade ein qualifizierter 40jähriger (sicher ein sehr seltenes und nicht repräsentatives Beispiel) würde sich u.U. freuen: Er kann die Abfindung mitnehmen und hat am Jobmarkt noch gute Chancen auf einen neuen Arbeitsplatz - im Gegensatz zu seinem 58jährigen Kollegen.
Ich kenne viele, die solche Angebote angenommen haben. Nicht, weil sie demotiviert im Job waren, sondern weil sie mutig und aufgeschlossen genug waren, ihrem Leben eine andere Richtung zu geben. Menschen, die oft zu den Besten des Unternehmens gehören. Die, die man als Arbeitgeber gern loswerden würde, kleben meist viel stärker an ihrem Job.
Andere Hersteller entlassen Mitarbeiter und sitzen viel viel viel tiefer in der Krise. BMW sorgt dafür, dass es gar nicht soweit kommt und bietet den Kollegen an, mit einer Abfindung das Unternehmen zu verlassen, welche es in der Höhe bisher noch nie gegeben hat.
Die Stimmung innerhalb der Belegschaft ist gut. Alle wissen wie die momentane Lage ist, aber bisher hat BMW uns und den Konzern immer wieder auf Kurs gebracht. Als Familienvater weiß ich das sehr zu schätzen und freue mich auf kommende, stärkere Jahre in der Zukunft.