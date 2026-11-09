Union muss Alternative zur Plastiksteuer nennen

(Medium korrigiert, das Interview fand mit dem Deutschlandfunk statt)

BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem Nein zur Plastiksteuer von Unionsfraktionschef Thorsten Frei pocht Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) auf Alternativvorschläge. "Solide Finanzpolitik gerade in diesen Jahren und in diesen Tagen ist entscheidend, und deswegen hat die Union da auch eine Verpflichtung, andere Vorschläge zu machen", sagte der SPD-Politiker im Deutschlandfunk.

Bis Donnerstag müsse die Union Ideen vorlegen, "wie sie das Loch im Haushalt, das wir haben, schließen", betonte Schneider. "Die Plastiksteuer war eine Vereinbarung aus dem Koalitionsausschuss aus dem Frühjahr und diente sowohl einer ökologischen Steuerung als auch vor allen Dingen der Sicherung unseres Budgets."