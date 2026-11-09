Jenseits des Nächsten in der Motorradkommunikation

MAILAND, 9. November 2026 /PRNewswire/ -- ASMAX präsentierte seine Vision der Motorradkommunikation der nächsten Generation auf der EICMA 2026 in Halle 6, Stand H08. Dort enthüllte das Unternehmen eine Vorschau auf sein RoamX-Intercom der nächsten Generation, stellte exklusive Kooperationen mit ZXMOTO und dem WorldSSP-Rennfahrer Valentin Debise vor und präsentierte neue Initiativen, um vernetztes Fahren weltweit zugänglicher zu machen.

RoamX: Ein neues Kapitel in der Reitkommunikation

Im Mittelpunkt der Präsentation stand RoamX, das weltweit erste mit einem Bildschirm ausgestattete Motorrad-Intercom-Headset, dessen Markteinführung derzeit für 2027 geplant ist. RoamX wurde nach mehr als zweijähriger Entwicklungszeit auf Basis eines Chips der neuen Generation entwickelt und verfügt über ein integriertes Display, Mesh-Kommunikation für bis zu 32 Fahrer und einen verbesserten KI-Sprachassistenten. Die funktionalen Prototypen veranschaulichen ASMAX' Vision von intuitiveren, intelligenteren und personalisierten Fahrerlebnissen.

Mehr Fahrern wird Mesh-Gewebe zugänglich gemacht

Neben seinen wegweisenden Innovationen hob ASMAX sein Engagement hervor, fortschrittliche Kommunikationstechnologie mehr Motorradfahrern zugänglich zu machen. Der ASMAX S2 kombiniert Mesh-Kommunikation mit einem attraktiven Preis und bietet damit einen unkomplizierten Einstieg in das vernetzte Fahren in der Gruppe. Durch die Senkung der Einstiegshürde für die Mesh-Technologie möchte ASMAX mehr Fahrer dazu anregen, die Vorteile der Vernetzung unterwegs zu erleben.

Rennpartnerschaften, gemeinsame Leidenschaft

Die EICMA brachte auch zwei wichtige ASMAX-Kooperationspartner zusammen: Zhang Xue, Gründer und CEO von ZXMOTO, und Valentin Debise, ASMAX Global Brand Ambassador und professioneller World Supersport-Fahrer.

Im Rahmen der Veranstaltung wurde die ZXMOTO-Kollaborationsedition mit vom Rennsport inspiriertem Design sowie die ASMAX Debise Racing Edition, eine spezielle Sammleredition, die in Zusammenarbeit mit Valentin Debise entwickelt wurde, vorgestellt. Zusammen spiegeln diese Kooperationen den gemeinsamen Geist der Ingenieurskunst, der Leistungsfähigkeit und der Leidenschaft wider, der die Motorradindustrie und ihre Fahrer verbindet.

ASMAX Open Road Programm: Reitträume in die Realität umsetzen

Über die Produkte hinausgehend, hat ASMAX das ASMAX Open Road Programm ins Leben gerufen, das die Träume von Motorradfahrern, ihre Motorradreisen und kreativen Projekte unterstützt. Ausgewählte Bewerber können von ASMAX finanzielle Zuschüsse erhalten, um ihre Traumreiseabenteuer zu verwirklichen. Das Programm wird zunächst in Europa und Südostasien starten, eine weltweite Ausweitung ist geplant. Interessierte Fahrer und Kreative können mehr erfahren und sich bewerben unter www.asmaxconnect.com.

Unter dem Motto „BEYOND THE NEXT" verbindet ASMAX weiterhin Technologie, Menschen und die globale Motorrad-Community.

Informationen zu ASMAX

ASMAX ist eine globale Marke für Outdoor-Kommunikationstechnologie mit Fokus auf intelligentes Fahren und vernetzte Erlebnisse. Das Unternehmen entwickelt intelligente Kommunikationslösungen, die Fahrer einander näher bringen. Website: www.asmaxconnect.com

Kontakt:

Vertriebs- und Verkaufspartnerschaften: sales@asmaxworld.com

Anfragen zu Marketing und Kooperationen: marketing@asmaxworld.com

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