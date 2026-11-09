BERENBERG stuft Allianz SE auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Allianz mit einem Kursziel von 684 Euro auf "Buy" belassen. Das Papier ist jetzt wieder ein "Top Pick" von Analyst Michael Huttner, erneut vor Axa. Die Aktie des Versicherers biete für die nächsten sechs Monate ein überzeugendes Risiko/Ertrags-Verhältnis, schrieb Huttner am Freitag. Die erwartete Prognose der Allianz für das diesjährige operative Ergebnis dürfte am oberen Ende der aktuellen Zielspanne liegen. Das Risikoprofil sei attraktiv niedrig. Und schließlich biete das Nicht-Lebengeschäft dank seiner Größe und Kostensenkungsdisziplin eine kaum zu
übertreffende Kombination aus Umsatz- und Gewinnwachstum./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 17:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
übertreffende Kombination aus Umsatz- und Gewinnwachstum./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 17:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,18 % und einem Kurs von 450,1EUR auf Tradegate BSX (09. November 2026, 08:52 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Michael Huttner
Analysiertes Unternehmen: Allianz SE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 684
Kursziel alt: 684
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Michael Huttner
Analysiertes Unternehmen: Allianz SE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 684
Kursziel alt: 684
Währung: EUR
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