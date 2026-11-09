BERENBERG stuft Allianz SE auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Allianz mit einem Kursziel von 684 Euro auf "Buy" belassen. Das Papier ist jetzt wieder ein "Top Pick" von Analyst Michael Huttner, erneut vor Axa. Die Aktie des Versicherers biete für die nächsten sechs Monate ein überzeugendes Risiko/Ertrags-Verhältnis, schrieb Huttner am Freitag. Die erwartete Prognose der Allianz für das diesjährige operative Ergebnis dürfte am oberen Ende der aktuellen Zielspanne liegen. Das Risikoprofil sei attraktiv niedrig. Und schließlich biete das Nicht-Lebengeschäft dank seiner Größe und Kostensenkungsdisziplin eine kaum zuübertreffende Kombination aus Umsatz- und Gewinnwachstum./rob/ajx/agVeröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 17:16 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,18 % und einem Kurs von 450,1EUR auf Tradegate BSX (09. November 2026, 08:52 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Michael Huttner

Analysiertes Unternehmen: Allianz SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 684

Kursziel alt: 684

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 684,00 € , was eine Steigerung von +51,16% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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