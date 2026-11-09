Alphabets SpaceX-Wette und der neue Qualcomm-Einstieg

Google hatte im Januar 2015 erst 900 Millionen US-Dollar investiert. Der Wert ist seither um fast das 93-Fache gestiegen. Neu im Depot ist Qualcomm mit 548 Millionen US-Dollar. Beide Konzerne wollen den Assistenten Gemini auf Geräte mit Snapdragon-Chips bringen.

Alphabet bleibt SpaceX treu und steigt bei Qualcomm ein. Das zeigt die Pflichtmitteilung über das Aktienportfolio zum 30. September. Der Google-Mutterkonzern stockte sogar leicht auf und hielt 555 Millionen SpaceX-Aktien im Wert von 83,7 Milliarden US-Dollar. Das sind rund 95 Prozent des gemeldeten Portfolios.

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Starlink als Geldmaschine

Im dritten Quartal stieg der Umsatz von SpaceX um 161 Prozent auf 14,6 Milliarden US-Dollar. Die Sparte für künstliche Intelligenz mit dem Chatbot Grok setzte 7,56 Milliarden US-Dollar um, nach 813 Millionen im Vorjahr. Starlink zählte 13,6 Millionen Privatkunden nach 7,2 Millionen im Vorjahr. Der Umsatz im Internetgeschäft kletterte auf 5,25 Milliarden US-Dollar, der Betriebsgewinn verdoppelte sich fast auf 2,37 Milliarden US-Dollar. Allerdings zahlt jeder Kunde im Schnitt weniger: Der Monatsumsatz pro Kunde sank von 83 auf 69 US-Dollar.

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Die Aktie fährt Achterbahn. Am Donnerstag stürzte sie um neun Prozent auf 123,62 US-Dollar ab, am Freitag sprang sie um 8,6 Prozent auf rund 134 US-Dollar.

Damit notiert sie knapp unter dem Ausgabepreis von 135 US-Dollar und rund 40 Prozent unter dem Rekord von Juni.

Analysten uneins

Die Autoren von Seeking Alpha sind gespalten. Mike Zaccardi hält die Aktie für attraktiv, die Stimmung sei "eindeutig extrem gedrückt".

Michael Del Monte rät zum Kauf, weil SpaceX Rechenkapazität mit hohen Margen vermietet.

Daniel Jones bleibt bei Verkaufen. Die Aktie erscheine "ziemlich teuer", außerhalb von Starlink sei das Wachstum begrenzt.

Yiannis Zourmpanos warnt, flexible Verträge von Großkunden wie Anthropic und nachlassende Knappheit bei Rechenleistung bedrohten die Renditen.

Adam Jonas von Morgan Stanley sieht das Kursziel dagegen bei 300 US-Dollar. Gemessen am erwarteten Gewinn für 2028 sei SpaceX billiger als der S&P 500.

Am 8. Dezember endet die letzte Haltefrist nach dem Börsengang. Dann dürfen Altaktionäre bis zu 797,6 Millionen Aktien verkaufen.

Fazit

Für SpaceX sprechen das rasante Wachstum bei Starlink und künstlicher Intelligenz und das Vertrauen von Alphabet. Dagegen sprechen die hohe Bewertung, sinkende Erlöse pro Kunde und der politische Gegenwind für Musk. Die Freigabe neuer Aktien im Dezember kann den Kurs zusätzlich belasten.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion





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Nicolas Ebert

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Nach einem Sprung ins kalte Wasser ist Nicolas Ebert mittlerweile gut vier Jahre für die Redaktion von wallstreetONLINE tätig. Der Berliner wühlt sich Tag für Tag durch den Börsendschungel, stets auf der Suche nach Themen, die Anleger brennend interessieren. Einen festen Platz im Team hat der studierte Politikwissenschaftler nicht zuletzt mit dem wO-Börsengeflüster eingenommen. Ein Format, mit dem er regelmäßig das Meinungsbild der wO-Community aus den hauseigenen Foren zu bestimmten Aktien-News wiedergibt. Darüber hinaus hält er unterstützend den Social-Media-Betrieb am Laufen. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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