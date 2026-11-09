Alphabets SpaceX-Wette und der neue Qualcomm-Einstieg
Kursziel 300 oder Verkaufen?
Aus einem Millionen-Investment wurde ein Milliarden-Schatz: Alphabet hält an SpaceX fest und kauft sich noch woanders ein. Doch die SpaceX-Aktie fährt Achterbahn, und im Dezember droht ein besonderer Stichtag.
- Alphabet hält 555 Millionen SpaceX-Aktien im Depot
- Starlink wächst stark, der Umsatz je Kunde sinkt
- 8. Dezember: Altaktionäre dürfen Aktien verkaufen
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Alphabet bleibt SpaceX treu und steigt bei Qualcomm ein. Das zeigt die Pflichtmitteilung über das Aktienportfolio zum 30. September. Der Google-Mutterkonzern stockte sogar leicht auf und hielt 555 Millionen SpaceX-Aktien im Wert von 83,7 Milliarden US-Dollar. Das sind rund 95 Prozent des gemeldeten Portfolios.
Google hatte im Januar 2015 erst 900 Millionen US-Dollar investiert. Der Wert ist seither um fast das 93-Fache gestiegen. Neu im Depot ist Qualcomm mit 548 Millionen US-Dollar. Beide Konzerne wollen den Assistenten Gemini auf Geräte mit Snapdragon-Chips bringen.
Starlink als Geldmaschine
Im dritten Quartal stieg der Umsatz von SpaceX um 161 Prozent auf 14,6 Milliarden US-Dollar. Die Sparte für künstliche Intelligenz mit dem Chatbot Grok setzte 7,56 Milliarden US-Dollar um, nach 813 Millionen im Vorjahr. Starlink zählte 13,6 Millionen Privatkunden nach 7,2 Millionen im Vorjahr. Der Umsatz im Internetgeschäft kletterte auf 5,25 Milliarden US-Dollar, der Betriebsgewinn verdoppelte sich fast auf 2,37 Milliarden US-Dollar. Allerdings zahlt jeder Kunde im Schnitt weniger: Der Monatsumsatz pro Kunde sank von 83 auf 69 US-Dollar.
Die Aktie fährt Achterbahn. Am Donnerstag stürzte sie um neun Prozent auf 123,62 US-Dollar ab, am Freitag sprang sie um 8,6 Prozent auf rund 134 US-Dollar.
Damit notiert sie knapp unter dem Ausgabepreis von 135 US-Dollar und rund 40 Prozent unter dem Rekord von Juni.
Analysten uneins
Die Autoren von Seeking Alpha sind gespalten. Mike Zaccardi hält die Aktie für attraktiv, die Stimmung sei "eindeutig extrem gedrückt".
Michael Del Monte rät zum Kauf, weil SpaceX Rechenkapazität mit hohen Margen vermietet.
Daniel Jones bleibt bei Verkaufen. Die Aktie erscheine "ziemlich teuer", außerhalb von Starlink sei das Wachstum begrenzt.
Yiannis Zourmpanos warnt, flexible Verträge von Großkunden wie Anthropic und nachlassende Knappheit bei Rechenleistung bedrohten die Renditen.
Adam Jonas von Morgan Stanley sieht das Kursziel dagegen bei 300 US-Dollar. Gemessen am erwarteten Gewinn für 2028 sei SpaceX billiger als der S&P 500.
Am 8. Dezember endet die letzte Haltefrist nach dem Börsengang. Dann dürfen Altaktionäre bis zu 797,6 Millionen Aktien verkaufen.
Fazit
Für SpaceX sprechen das rasante Wachstum bei Starlink und künstlicher Intelligenz und das Vertrauen von Alphabet. Dagegen sprechen die hohe Bewertung, sinkende Erlöse pro Kunde und der politische Gegenwind für Musk. Die Freigabe neuer Aktien im Dezember kann den Kurs zusätzlich belasten.
Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion
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