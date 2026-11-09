Ölpreis fällt – Trump droht, 38 iranische Brücken in einer Stunde zu zerstören!

Mit seinen Äußerungen schürt Trump Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung, ohne auf militärischen Druck zu verzichten. Bei CNN bezeichnete er einen erneuten Angriff unter der Voraussetzung eines starken Abkommens als unwahrscheinlich. Falls nötig, werde er dennoch zuschlagen. Die Drohung gegen iranische Brücken und Kraftwerke bleibt damit bestehen. Nach der schweren Niederlage seiner Republikaner bei den Zwischenwahlen steht Trump auch innenpolitisch unter Druck: Hohe Energiepreise hatten den Wahlkampf belastet.

Donald Trump hält neue Angriffe auf den Iran für "höchst unwahrscheinlich" – und droht Teheran gleichzeitig mit der Zerstörung von 38 Brücken innerhalb einer Stunde. In einem CNN-Interview am Sonntag knüpfte der US-Präsident einen Verzicht auf weitere Militärschläge an ein umfassendes Abkommen über das iranische Atomprogramm und die Öffnung der Straße von Hormus. Zugleich verwies er auf drei einsatzbereite US-Flugzeugträger in der Region. Der Ölpreis gab am Montagmorgen nach: Brent notierte bei 96,44 US-Dollar je Barrel, 1,8 Prozent unter dem vorherigen Schlusskurs. Die US-Sorte WTI fiel um 1,5 Prozent auf unter 90 US-Dollar.

Die neue Zurückhaltung kommt nach einem historischen Ausverkauf am Ölmarkt. Brent verlor in der vergangenen Woche rund 16 Prozent – laut Reuters der stärkste Wochenrückgang seit April 2020. Händler setzen darauf, dass eine Entspannung die Öltransporte aus dem Persischen Golf erleichtert und den Risikoaufschlag auf Rohöl weiter abbaut. Die Preise fallen, obwohl die Sicherheitslage in der Region angespannt bleibt.

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Am Sonntag meldeten die iranischen Revolutionsgarden erneut drei brennende Tanker in der Straße von Hormus. Unabhängig bestätigte Angaben zu Ursache und Umfang der Vorfälle lagen in den vorliegenden Berichten nicht vor. Auch Angriffe der Huthi-Miliz auf Ziele in Saudi-Arabien verstärken die Gefahr weiterer Störungen. Tim Waterer, Chefanalyst bei KCM Trade, erklärte laut Reuters, der Markt müsse erst erkennen, ob Trumps neuer Ton nach den Zwischenwahlen eine dauerhafte Kursänderung oder nur eine vorübergehende Geste sei.

Am Wochenende kündigte das US-Militär zudem die Task Force "Iron Gate" an, die über Irans Landgrenzen und das Kaspische Meer den Transport von Waffen, sanktionierten Gütern und illegalen Einnahmen unterbinden soll. Die bestehende Seeblockade bleibt in Kraft. Damit setzt Washington auf Verhandlungen und wirtschaftlichen Druck zugleich. Für den Ölmarkt ist entscheidend, ob daraus ein belastbares Abkommen entsteht – oder die Drohungen in neue Angriffe münden.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





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Gina Moesing

Redakteurin für Nachrichten Mehr anzeigen Gina Moesing ist 2014 bei wallstreetONLINE eingestiegen und über die Jahre zunächst als Community Managerin und Social Media Redakteurin in den Kapitalmarkt eingetaucht. Neben den Marktbewegungen von Big Playern wie Cathie Wood und Warren Buffett ist sie jetzt als Redakteurin immer auf der Suche nach den frischesten Analystenstimmen. Als Ausgleich zum Marktgeschehen boxt sie und spielt mit Acrylfarbe. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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