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    Ölpreis fällt – Trump droht, 38 iranische Brücken in einer Stunde zu zerstören!

    Drei US-Träger vor Iran

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    Donald Trump hält neue Angriffe für unwahrscheinlich, zählt aber bereits mögliche Ziele im Iran auf. Während die Ölpreise weiter fallen, verschärft Washington seinen militärischen und wirtschaftlichen Druck.

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    Drei US-Träger vor Iran - Ölpreis fällt – Trump droht, 38 iranische Brücken in einer Stunde zu zerstören!
    Foto: Vahid Salemi - AP

    Donald Trump hält neue Angriffe auf den Iran für "höchst unwahrscheinlich" – und droht Teheran gleichzeitig mit der Zerstörung von 38 Brücken innerhalb einer Stunde. In einem CNN-Interview am Sonntag knüpfte der US-Präsident einen Verzicht auf weitere Militärschläge an ein umfassendes Abkommen über das iranische Atomprogramm und die Öffnung der Straße von Hormus. Zugleich verwies er auf drei einsatzbereite US-Flugzeugträger in der Region. Der Ölpreis gab am Montagmorgen nach: Brent notierte bei 96,44 US-Dollar je Barrel, 1,8 Prozent unter dem vorherigen Schlusskurs. Die US-Sorte WTI fiel um 1,5 Prozent auf unter 90 US-Dollar.

    Mit seinen Äußerungen schürt Trump Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung, ohne auf militärischen Druck zu verzichten. Bei CNN bezeichnete er einen erneuten Angriff unter der Voraussetzung eines starken Abkommens als unwahrscheinlich. Falls nötig, werde er dennoch zuschlagen. Die Drohung gegen iranische Brücken und Kraftwerke bleibt damit bestehen. Nach der schweren Niederlage seiner Republikaner bei den Zwischenwahlen steht Trump auch innenpolitisch unter Druck: Hohe Energiepreise hatten den Wahlkampf belastet.

    Die neue Zurückhaltung kommt nach einem historischen Ausverkauf am Ölmarkt. Brent verlor in der vergangenen Woche rund 16 Prozent – laut Reuters der stärkste Wochenrückgang seit April 2020. Händler setzen darauf, dass eine Entspannung die Öltransporte aus dem Persischen Golf erleichtert und den Risikoaufschlag auf Rohöl weiter abbaut. Die Preise fallen, obwohl die Sicherheitslage in der Region angespannt bleibt.

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    Am Sonntag meldeten die iranischen Revolutionsgarden erneut drei brennende Tanker in der Straße von Hormus. Unabhängig bestätigte Angaben zu Ursache und Umfang der Vorfälle lagen in den vorliegenden Berichten nicht vor. Auch Angriffe der Huthi-Miliz auf Ziele in Saudi-Arabien verstärken die Gefahr weiterer Störungen. Tim Waterer, Chefanalyst bei KCM Trade, erklärte laut Reuters, der Markt müsse erst erkennen, ob Trumps neuer Ton nach den Zwischenwahlen eine dauerhafte Kursänderung oder nur eine vorübergehende Geste sei.

    Am Wochenende kündigte das US-Militär zudem die Task Force "Iron Gate" an, die über Irans Landgrenzen und das Kaspische Meer den Transport von Waffen, sanktionierten Gütern und illegalen Einnahmen unterbinden soll. Die bestehende Seeblockade bleibt in Kraft. Damit setzt Washington auf Verhandlungen und wirtschaftlichen Druck zugleich. Für den Ölmarkt ist entscheidend, ob daraus ein belastbares Abkommen entsteht – oder die Drohungen in neue Angriffe münden.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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