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    Nasa sucht neue Astronauten und Astronautinnen

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    Für Sie zusammengefasst
    • NASA sucht neue Astronautinnen und Astronauten
    • NASA nimmt Bewerbungen bis zum 3. Dezember an
    • US-Pass, Masterabschluss und Berufserfahrung sind nötig
    Nasa sucht neue Astronauten und Astronautinnen
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    HOUSTON (dpa-AFX) - "Das Universum ruft" - die Nasa sucht mal wieder neue Astronauten und Astronautinnen. Bewerbungen können bis zum 3. Dezember eingereicht werden, wie die US-Raumfahrtbehörde mitteilte.

    Wer Erfolg haben will, muss die US-Staatsbürgerschaft haben, einen Master-Abschluss in einem naturwissenschaftlichen Studienfach oder einen ähnlichen Abschluss sowie mindestens drei Jahre Berufserfahrung oder mindestens 750 Stunden Flugtraining. Außerdem gilt es, einen Fitnesstest zu bestehen und "starke Führungs-, Teamwork und Kommunikationsfähigkeiten" nachzuweisen. Wer diese Hürden überwindet und am Ende ausgewählt wird, kann auf Flüge zum Mond oder vielleicht sogar zum Mars hoffen.

    "Den typischen Astronauten gibt es gar nicht"

    In einem Motivationsvideo unter dem Motto "The Universe is Calling" (Das Universum ruft), das die Nasa auf X postete, kommen mehrere Frauen und Männer in Astronautenkluft zu Wort. Mit Sätzen wie "Wenn du unter Druck aufblühst, wenn du Geschichte schreiben willst, dann will die Nasa dich!" und "Den typischen Astronauten gibt es gar nicht" wird um Bewerber geworben.

    "Die Leute, die wir aussuchen, könnten auf dem Mond laufen, auf einer Mondbasis leben und arbeiten und dabei helfen, Systeme und Operationen zu entwickeln, die eines Tages ganze Teams zum Mars bringen werden", sagte Nasa-Chef Jared Isaacman. "Für diese Missionen braucht es technische Spitzenleistungen, gutes Urteilsvermögen, Teamwork und Mut."

    Zuletzt hatte die Nasa 2024 eine Bewerbungsrunde geöffnet. Aus den 8.000 Interessentinnen und Interessenten, die sich daraufhin meldeten, wählte die Raumfahrtbehörde zehn aus, die derzeit das rund zweijährige Training durchlaufen. Die bisherige Rekordzahl an Bewerbungen ging 2016 ein, damals waren es mehr als 18.000. Insgesamt hat die Nasa in ihrer Geschichte bislang rund 370 Astronautinnen und Astronauten ausgewählt, etwa 30 davon stehen derzeit aktiv zur Verfügung./cah/DP/zb







    Verfasst von dpa-AFX
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    Nasa sucht neue Astronauten und Astronautinnen "Das Universum ruft" - die Nasa sucht mal wieder neue Astronauten und Astronautinnen. Bewerbungen können bis zum 3. Dezember eingereicht werden, wie die US-Raumfahrtbehörde mitteilte. Wer Erfolg haben will, muss die US-Staatsbürgerschaft haben, …
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