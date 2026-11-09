Aktie gilt aktuell als überverkauft!

Die Alphabet-Aktie hat den Crash der KI-Werte am Donnerstag letzter Woche ohne größere Blessuren überstanden. Im Fokus standen hier vor allem die Chipwerte. Dennoch erlitt das Papier am Donnerstag, dem 29. Oktober, nach den Q3-Zahlen einen herben Rückschlag und verlor an einem einzigen Tag rund 12 % an Wert. Grund dafür war, dass das Kerngeschäft (Google Search) trotz gutem Gesamtwachstum hinter den hohen Erwartungen der Analysten zurückblieb, während gleichzeitig die massiven KI-Investitionsausgaben (CapEx) und ein negativer freier Cashflow die Anleger kurzfristig verschreckten. Eine Verlangsamung beim Bau von Rechenzentren in den USA würde die geschäftliche Position von Alphabet kurzfristig finanziell entlasten, langfristig jedoch seine Vormachtstellung im KI-Rennen gefährden.

Alphabet hat sich weltweit eine herausragende Marktposition in der Internetökonomie erarbeitet. Dennoch rechnet die Konsensschätzung für den Gewinn je Aktie in der Periode 2026 bis 2027 mit einem Rückgang von rund 24 Prozent. Dies ist unter anderem auf einen Einmaleffekt zurückzuführen, der durch die Neubewertung der SpaceX-Beteiligung von Alphabet verursacht wurde. Das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2026 von 14,60 basiert auf einer prognostizierten Steigerung des Gewinns um 90 Prozent innerhalb eines Jahres. Dieser Anstieg stellt einen leichten Ausreißer dar, der in den Planungen für die folgenden zwei Jahre nicht zu übertreffen ist. Charttechnisch bewegte sich die Aktie von Mitte Mai 2026 bis Mitte Oktober überwiegend seitwärts in einer Bandbreite zwischen 404,47 und 309,97 US-Dollar. Das Niveau von 404,47 US-Dollar am 18. Mai 2026 entspricht dem bisherigen Allzeithoch der Alphabet-Aktie. Die Veröffentlichung der Zahlen zum 3. Quartal führte anschließend zu dem beschriebenen Kurseinbruch von 12 Prozent. Am 3. November drehte die Aktie an der Unterstützung bei 271,41 US-Dollar und befindet sich nun im Prozess, einen Boden auszubilden. Trotz des jüngsten Kursrückgangs wird die fundamentale Bewertung der Aktie mit einem erwarteten KGV von etwa 14,5 bis 15 weiterhin als äußerst attraktiv eingeschätzt. Das durchschnittliche langfristige Kursziel der Wall-Street-Analysten liegt unverändert bei rund 400 US-Dollar. Viele Experten betrachten das aktuelle Kursniveau als deutlich überverkauft und sehen bis Weihnachten ein Potenzial für eine technische Gegenbewegung.

Alphabet, Inc. Class C (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit Viele Analysten betrachten die Aktie von Alphabet als überverkauft, nachdem Sorgen rund um KI-Rechenzentren sowie enttäuschende Quartalszahlen den Kurs belastet haben. Mit einem Open End Turbo Long (WKN JV6UEV) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der Aktie der Alphabet Inc. in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel in Höhe von 3,80 profitieren. Das Ziel sei bei 422,01 US-Dollar angenommen (11,87 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 26 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser könnte beim Basiswert bei 243,27 US-Dollar platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 3,01 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,4 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: JV6UEV Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 6,66 – 6,67 Euro Emittent: JP Morgan Basispreis: 209,60 US-Dollar Basiswert: Alphabet, Inc. Class C KO-Schwelle: 209,60 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 283,93 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 11,87 Euro Hebel: 3,80 Kurschance: + 78 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Quelle J.P. Morgan

Tradings Update: Adidas Die am 5. Oktober 2026 vorgestellte Long-Idee, mit der WKN MM1G50 auf eine steigende Aktie der Adidas AG zu setzen, befindet sich sehr schön im Plus. Der Open End Turbo Long notiert am 6. November 2026 zum Geldkurs von 6,65 Euro und lag mit 77,80 Prozent über dem Einstiegskurs. In diesem Fall ist es ratsam, den Gewinn mitzunehmen, nachdem die Aktie schon weit gelaufen ist.

Adidas AG (Tageschart in Euro)

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu JP Morgan eingegangen ist.

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