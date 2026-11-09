Berkshire hortet 377 Milliarden – doch der neue Chef hat ganz andere Pläne!

Vor allem die Versicherungen schwächelten. Der Gewinn aus dem eigentlichen Versicherungsgeschäft brach um 43 Prozent auf 1,35 Milliarden US-Dollar ein. Beim Autoversicherer Geico belasteten höhere Schadenkosten und Ausgaben, mit denen das Unternehmen neue Kunden gewinnen will. Zugleich sanken die Kapitalerträge der Versicherungssparte um 14 Prozent auf 2,7 Milliarden US-Dollar. Der gesamte Quartalsüberschuss, der auch Wertveränderungen im Aktienportfolio enthält, ging um 28 Prozent auf 22,1 Milliarden US-Dollar zurück.

Berkshire Hathaway hat im dritten Quartal eigene Aktien für 9,6 Milliarden US-Dollar (rund 8,6 Milliarden Euro) zurückgekauft – mehr als doppelt so viel wie im Vorquartal. Und der neue Konzernchef Greg Abel kaufte im Oktober für weitere rund zwei Milliarden US-Dollar zu. Trotzdem verfügte Warren Buffetts Investmentkonglomerat Ende September über einen Barbestand von 377,4 Milliarden US-Dollar (rund 338 Milliarden Euro). Der massive Rückkauf steht im Kontrast zu sinkenden Gewinnen: Das operative Ergebnis fiel um 5,8 Prozent auf 12,7 Milliarden US-Dollar.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Abel setzt dennoch konsequent Kapital ein. Der 2026 auf Warren Buffett gefolgte Vorstandschef hatte Aktienrückkäufe bereits im ersten Quartal nach mehr als einem Jahr Pause wieder aufgenommen. Mit den Käufen bis Oktober summieren sich die Rückkäufe auf rund 16,4 Milliarden US-Dollar. Nach Unternehmensangaben fanden die Käufe statt, weil die Führung die Berkshire-Aktie unter ihrem inneren Wert sah. Inzwischen hat sich der Kurs deutlich erholt – und damit könnte auch der Spielraum für weitere Rückkäufe kleiner werden.

Neben den eigenen Aktien greift Berkshire bei Übernahmen und Beteiligungen zu: Der Konzern vereinbarte den Kauf des Hausbauers Taylor Morrison für 6,8 Milliarden US-Dollar, investierte weitere zehn Milliarden US-Dollar in die Google-Mutter Alphabet und steckte insgesamt 930 Millionen US-Dollar in die italienische Technologiegruppe Bending Spoons. Die neuen KI-Investitionen stehen allerdings gerade dann auf dem Prüfstand, wenn Anleger die hohen Ausgaben der Branche zunehmend hinterfragen.

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Die Schwäche der Versicherungen wurde von anderen Geschäftsfeldern abgefedert. Der Gewinn der Eisenbahntochter BNSF stieg um 19,3 Prozent, die Energiesparte legte um 8,3 Prozent zu. Für Aktionäre bleibt damit eine ungewöhnliche Mischung: Berkshire kauft im großen Stil eigene Aktien und investiert Milliarden in neue Geschäfte, während die wichtigste traditionelle Ertragsquelle schwächelt – und der riesige Liquiditätspuffer sogar wächst.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





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Gina Moesing

Redakteurin für Nachrichten Mehr anzeigen Gina Moesing ist 2014 bei wallstreetONLINE eingestiegen und über die Jahre zunächst als Community Managerin und Social Media Redakteurin in den Kapitalmarkt eingetaucht. Neben den Marktbewegungen von Big Playern wie Cathie Wood und Warren Buffett ist sie jetzt als Redakteurin immer auf der Suche nach den frischesten Analystenstimmen. Als Ausgleich zum Marktgeschehen boxt sie und spielt mit Acrylfarbe. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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