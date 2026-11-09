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    Berkshire hortet 377 Milliarden – doch der neue Chef hat ganz andere Pläne!

    Buffetts Nachfolger pokert

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    Greg Abel setzt Buffetts Milliardenvermögen zunehmend für Aktienrückkäufe und neue Beteiligungen ein. Darunter ist auch eine gewaltige Wette auf KI. Doch eine wichtige Gewinnquelle schwächelt.

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    Buffetts Nachfolger pokert - Berkshire hortet 377 Milliarden – doch der neue Chef hat ganz andere Pläne!
    Foto: Richard Drew - AP

    Berkshire Hathaway hat im dritten Quartal eigene Aktien für 9,6 Milliarden US-Dollar (rund 8,6 Milliarden Euro) zurückgekauft – mehr als doppelt so viel wie im Vorquartal. Und der neue Konzernchef Greg Abel kaufte im Oktober für weitere rund zwei Milliarden US-Dollar zu. Trotzdem verfügte Warren Buffetts Investmentkonglomerat Ende September über einen Barbestand von 377,4 Milliarden US-Dollar (rund 338 Milliarden Euro). Der massive Rückkauf steht im Kontrast zu sinkenden Gewinnen: Das operative Ergebnis fiel um 5,8 Prozent auf 12,7 Milliarden US-Dollar.

    Vor allem die Versicherungen schwächelten. Der Gewinn aus dem eigentlichen Versicherungsgeschäft brach um 43 Prozent auf 1,35 Milliarden US-Dollar ein. Beim Autoversicherer Geico belasteten höhere Schadenkosten und Ausgaben, mit denen das Unternehmen neue Kunden gewinnen will. Zugleich sanken die Kapitalerträge der Versicherungssparte um 14 Prozent auf 2,7 Milliarden US-Dollar. Der gesamte Quartalsüberschuss, der auch Wertveränderungen im Aktienportfolio enthält, ging um 28 Prozent auf 22,1 Milliarden US-Dollar zurück.

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    Abel setzt dennoch konsequent Kapital ein. Der 2026 auf Warren Buffett gefolgte Vorstandschef hatte Aktienrückkäufe bereits im ersten Quartal nach mehr als einem Jahr Pause wieder aufgenommen. Mit den Käufen bis Oktober summieren sich die Rückkäufe auf rund 16,4 Milliarden US-Dollar. Nach Unternehmensangaben fanden die Käufe statt, weil die Führung die Berkshire-Aktie unter ihrem inneren Wert sah. Inzwischen hat sich der Kurs deutlich erholt – und damit könnte auch der Spielraum für weitere Rückkäufe kleiner werden.

    Neben den eigenen Aktien greift Berkshire bei Übernahmen und Beteiligungen zu: Der Konzern vereinbarte den Kauf des Hausbauers Taylor Morrison für 6,8 Milliarden US-Dollar, investierte weitere zehn Milliarden US-Dollar in die Google-Mutter Alphabet und steckte insgesamt 930 Millionen US-Dollar in die italienische Technologiegruppe Bending Spoons. Die neuen KI-Investitionen stehen allerdings gerade dann auf dem Prüfstand, wenn Anleger die hohen Ausgaben der Branche zunehmend hinterfragen.

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    Die Schwäche der Versicherungen wurde von anderen Geschäftsfeldern abgefedert. Der Gewinn der Eisenbahntochter BNSF stieg um 19,3 Prozent, die Energiesparte legte um 8,3 Prozent zu. Für Aktionäre bleibt damit eine ungewöhnliche Mischung: Berkshire kauft im großen Stil eigene Aktien und investiert Milliarden in neue Geschäfte, während die wichtigste traditionelle Ertragsquelle schwächelt – und der riesige Liquiditätspuffer sogar wächst.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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