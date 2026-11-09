Dieser Nevada-Explorer bringt sich in Stellung

Hochgradige Silberproben, aussichtsreiche Goldziele und zwei zusätzliche Projekte: Rush Gold baut seine Präsenz in einem der bedeutendsten Bergbaustaaten der USA aus. Frisches Kapital schafft Spielraum für die nächsten Schritte.

Gold notiert bei rund 4.120 US-Dollar je Feinunze nach wie vor auf hohem Niveau. Für Explorer mit aussichtsreichen Projekten eröffnet dieses Preisniveau erhebliche Chancen – vorausgesetzt, die Geologie liefert. Genau hier setzt Rush Gold an: Der kanadische Rohstoffexplorer entwickelt ein wachsendes Nevada-Portfolio und verbindet die Suche nach Gold mit hochgradigen Silberzielen sowie zusätzlichem Kupfer- und Antimonpotenzial.

Skylight – auf der Spur eines verborgenen Goldsystems

Im Mittelpunkt steht das Skylight-Projekt nordwestlich von Tonopah. Verkieselte Deckschichten, Quarzadern und hydrothermale Veränderungen sprechen für ein weitgehend erhaltenes epithermales System. Bei solchen Strukturen können die sichtbaren Spuren an der Oberfläche auf mineralisierte Bereiche in der Tiefe hindeuten. Bereits frühere Betreiber untersuchten das Gelände mit Bohrungen. Die historischen Ergebnisse umfassen unter anderem 10,67 Meter mit durchschnittlich 0,49 Gramm Gold je Tonne. Geophysikalische Untersuchungen identifizierten anschließend zusätzliche Strukturen unterhalb der Deckschichten. Dort liegt der Ansatzpunkt für gezieltere Tests des Systems.

Die jüngsten veröffentlichten Oberflächenuntersuchungen erfassen einen Goldtrend über 1,2 Kilometer. Rush Gold kombiniert die Proben mit hochauflösenden WorldView-3-Satellitendaten und mineralogischen Analysen, um die aussichtsreichsten Ziele einzugrenzen. Die nächsten Bohrungen sollen zeigen, ob sich die Goldspuren an der Oberfläche in der Tiefe zu einer zusammenhängenden Mineralisierung verdichten. Erfolge können der derzeit am Boden liegenden Aktie jederzeit schnell neue Impulse geben.

Nur wenige Kilometer entfernt eröffnen sich bei Legal Tender weitere Explorationschancen. Hier meldete Rush Gold aus ausgewählten Gesteinsproben bis zu 2.770 Gramm Silber, sowie Goldwerte bis 2,41 Gramm je Tonne. Weitere Proben lieferten 292 und 105 Gramm Silber je Tonne. Besonders interessant ist das Hyland-Ziel: Historische Grubenbaue und aktuelle Untersuchungen zeichnen dort ein Gangsystem über rund 400 Meter nach. Rush Gold priorisiert diesen Bereich als Bohrziel. Die Spitzenwerte stammen aus ausgewählten Einzelproben. Weitere Untersuchungen sollen nun zeigen, welche durchschnittlichen Gehalte das Gangsystem aufweist und wie weit sich die Mineralisierung erstreckt. Rush Gold will die Ergebnisse nutzen, um die nächsten Bohrziele konkret festzulegen.