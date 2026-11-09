Coway veröffentlicht Q3-Zahlen 2026: Das steckt in den Ergebnissen 53 0 Kommentare

Starkes Auslandsgeschäft treibt Coway an: Im dritten Quartal 2026 legten Umsatz und Betriebsergebnis deutlich zu. Auch das Mietgeschäft im Heimatmarkt gewann an Dynamik.

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