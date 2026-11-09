Coway veröffentlicht Q3-Zahlen 2026: Das steckt in den Ergebnissen
Starkes Auslandsgeschäft treibt Coway an: Im dritten Quartal 2026 legten Umsatz und Betriebsergebnis deutlich zu. Auch das Mietgeschäft im Heimatmarkt gewann an Dynamik.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Coway erzielte im dritten Quartal 2026 einen Umsatz von 1.426,1 Mrd. KRW – ein Plus von 13,7 % gegenüber dem Vorjahr.
- Das Betriebsergebnis stieg im Jahresvergleich um 7,3 % auf 260,8 Mrd. KRW.
- In Südkorea wuchs der Umsatz um 2,0 % auf 754,9 Mrd. KRW; besonders gefragt waren unter anderem Wasserfilter, Betten und Massagesessel.
- Die neuen Mietverträge im Heimatmarkt legten um 7,3 % zu. Die Nettozuwächse bei den Mietkunden stiegen um 26,7 % auf 214.000.
- Die ausländischen Tochtergesellschaften steigerten ihren Gesamtumsatz um 26,2 % auf 591,8 Mrd. KRW.
- Besonders stark wuchsen die Umsätze in den USA (+45,8 % auf 83,9 Mrd. KRW), Thailand (+38,0 % auf 57,7 Mrd. KRW), Indonesien (+21,8 % auf 16,0 Mrd. KRW) und Malaysia (+21,5 % auf 428,0 Mrd. KRW).
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