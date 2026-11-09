Cathie Wood liebt die Panik an der Börse – und bleibt bullish

Während Anleger angesichts des jüngsten Ausverkaufs an der Wall Street nervös wurden, sah Cathie Wood darin ein positives Signal. Die Chefin von Ark Invest erklärte, warum die Angst vor einer KI-Blase den Bullenmarkt sogar verlängern könnte.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Gespräch mit CNBC erklärte Cathie Wood am Freitag, dass die Unsicherheit nach den US-Zwischenwahlen keineswegs auf ein baldiges Ende der Aktienrallye hindeute.

"Ich fühle mich immer besser, wenn der Markt besorgt ist, denn das deutet tendenziell auf einen nachhaltigeren Bullenmarkt hin", sagte Wood.

Die milliardenschweren KI-Investitionen, steigende Schulden und sinkende freie Cashflows sorgen zunehmend für Unsicherheit an den Märkten. Nach dem Wahlsieg der Demokraten wächst zudem die Sorge, dass politische Hürden den Ausbau neuer Rechenzentren in den USA bremsen könnten.

Warum Wood keine zweite Dotcom-Blase erwartet

Für Wood liegt der entscheidende Unterschied zur Dotcom-Blase genau in dieser Stimmung der Anleger. Während des Technologiebooms der 1980er- und 1990er-Jahre hätten Investoren nahezu unerschütterlich an immer weiter steigende Kurse geglaubt. Heute sei die Situation grundlegend anders.

Von Beginn an werde der KI-Boom kritisch hinterfragt. Anleger zweifeln an den gewaltigen Investitionssummen, den Wachstumsaussichten und daran, ob sich die milliardenschweren Ausgaben jemals vollständig auszahlen werden.

Gerade diese Skepsis wertet Wood als positives Zeichen. Statt einer von Euphorie getragenen Spekulationsblase sieht sie einen Bullenmarkt, der sich trotz anhaltender Zweifel weiterentwickelt.

"Ich glaube, wir befinden uns mitten in einer technologischen Revolution", erklärte die Investorin. Besonders Robotaxis und autonome KI-Agenten könnten ihrer Einschätzung nach in den kommenden Jahren neue Wachstumsimpulse auslösen.

Depot eröffnen und iPhone gewinnen SMARTBROKER+ verlost fünf Apple iPhone Duos unter allen, die bis zum 13. November ein Depot eröffnen

Cathie Wood nutzt den Ausverkauf für Zukäufe

Wood rät Anlegern, bei Kursanstiegen Gewinne mitzunehmen und Rücksetzer für gezielte Nachkäufe zu nutzen. Diese Strategie verfolgt Ark Invest selbst.

Am Donnerstag kaufte das Unternehmen 394.000 SpaceX-Aktien, 253.000 Nvidia-Papiere und 49.000 AMD-Aktien. Besonders bei SpaceX sieht sie neue Chancen. Während politische Widerstände den Bau von Rechenzentren auf der Erde erschweren könnten, eröffnet sich ihrer Einschätzung nach ein wachsender Markt für Rechenzentren im Weltraum.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren! Jetzt Report kostenlos herunterladen!

Pascal Grunow

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Pascal Grunow begann seine berufliche Laufbahn als Werkstudent bei unserer Partnerseite Börsennews, wo er drei Jahre hinweg im Content- und Community-Management tätig war und wertvolle Erfahrungen in der Redaktion sammelte. Mit einem Blick auf die neuesten Trends und Marktbewegungen gestaltet er unter anderem die Krypto-Berichterstattung mit und sorgt für einen fundierten Einblick in die Welt der digitalen Währungen. Wenn er nicht gerade die nächsten Trading-Strategien analysiert, verbringt er seine Freizeit beim Bouldern oder mit seinem Hund. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

Podcast "Börse, Baby!"