Cathie Wood liebt die Panik an der Börse – und bleibt bullish
Je mehr Angst, desto besser
Cathie Wood sieht in der Angst vor einer KI-Blase ein positives Signal für die Börse. Trotz des Ausverkaufs erwartet sie eine Fortsetzung der Rallye.
Während Anleger angesichts des jüngsten Ausverkaufs an der Wall Street nervös wurden, sah Cathie Wood darin ein positives Signal. Die Chefin von Ark Invest erklärte, warum die Angst vor einer KI-Blase den Bullenmarkt sogar verlängern könnte.
Je größer die Angst, desto besser
Im Gespräch mit CNBC erklärte Cathie Wood am Freitag, dass die Unsicherheit nach den US-Zwischenwahlen keineswegs auf ein baldiges Ende der Aktienrallye hindeute.
"Ich fühle mich immer besser, wenn der Markt besorgt ist, denn das deutet tendenziell auf einen nachhaltigeren Bullenmarkt hin", sagte Wood.
Die milliardenschweren KI-Investitionen, steigende Schulden und sinkende freie Cashflows sorgen zunehmend für Unsicherheit an den Märkten. Nach dem Wahlsieg der Demokraten wächst zudem die Sorge, dass politische Hürden den Ausbau neuer Rechenzentren in den USA bremsen könnten.
Warum Wood keine zweite Dotcom-Blase erwartet
Für Wood liegt der entscheidende Unterschied zur Dotcom-Blase genau in dieser Stimmung der Anleger. Während des Technologiebooms der 1980er- und 1990er-Jahre hätten Investoren nahezu unerschütterlich an immer weiter steigende Kurse geglaubt. Heute sei die Situation grundlegend anders.
Von Beginn an werde der KI-Boom kritisch hinterfragt. Anleger zweifeln an den gewaltigen Investitionssummen, den Wachstumsaussichten und daran, ob sich die milliardenschweren Ausgaben jemals vollständig auszahlen werden.
Gerade diese Skepsis wertet Wood als positives Zeichen. Statt einer von Euphorie getragenen Spekulationsblase sieht sie einen Bullenmarkt, der sich trotz anhaltender Zweifel weiterentwickelt.
"Ich glaube, wir befinden uns mitten in einer technologischen Revolution", erklärte die Investorin. Besonders Robotaxis und autonome KI-Agenten könnten ihrer Einschätzung nach in den kommenden Jahren neue Wachstumsimpulse auslösen.
Cathie Wood nutzt den Ausverkauf für Zukäufe
Wood rät Anlegern, bei Kursanstiegen Gewinne mitzunehmen und Rücksetzer für gezielte Nachkäufe zu nutzen. Diese Strategie verfolgt Ark Invest selbst.
Am Donnerstag kaufte das Unternehmen 394.000 SpaceX-Aktien, 253.000 Nvidia-Papiere und 49.000 AMD-Aktien. Besonders bei SpaceX sieht sie neue Chancen. Während politische Widerstände den Bau von Rechenzentren auf der Erde erschweren könnten, eröffnet sich ihrer Einschätzung nach ein wachsender Markt für Rechenzentren im Weltraum.
Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion
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