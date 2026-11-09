EcoGraf holt ehemaligen Bundestagsabgeordneten für Deutschlandstrategie an Bord

Die Sicherung kritischer Batterierohstoffe für Europas Industrie wird längst nicht mehr nur in den Bergwerken Afrikas, sondern zunehmend auf dem politischen Parkett in Berlin und Brüssel entschieden: Der australische Graphitentwickler EcoGraf (ASX: EGR; FSE: FMK) forciert den Aufbau seiner deutsch-afrikanischen Lieferkette und verstärkt das Führungsgremium mit parlamentarischer Erfahrung. Mit dem langjährigen Bundestagsabgeordneten Volkmar Klein gewinnt das Unternehmen einen strategischen Berater für das Board, der die Projektfinanzierung des tansanischen Epanko-Graphitprojekts unterstützen und den geplanten Bau einer Verarbeitungsanlage für Batterieanodenmaterial in Deutschland politisch und industriell flankieren soll. Die Personalentscheidung unterstreicht den Stellenwert des Standorts Deutschland als künftiges Verarbeitungszentrum der Unternehmensgruppe.

EcoGraf setzt auf politische Vernetzung: Volkmar Klein forciert Epanko-Finanzierung und Deutschland-Pläne

Volkmar Klein berät das Board von EcoGraf fortan an der Schnittstelle zwischen Projektentwicklung, staatlichen Institutionen und Kapitalmärkten. Der Wirtschaftswissenschaftler vertrat von 2009 bis 2025 den Wahlkreis Siegen-Wittgenstein im Deutschen Bundestag und gehörte zuvor dem nordrhein-westfälischen Landtag an. Während seiner parlamentarischen Laufbahn lagen seine Schwerpunkte in der wirtschaftlichen Zusammenarbeit, internationalen Beziehungen sowie bei Entwicklungs- und öffentlichen Finanzierungsfragen. Aufbauend auf jüngsten Sondierungsgesprächen in Deutschland und Sydney soll Klein nun konkrete Hebel für EcoGrafs Wachstumsstrategie aktivieren:

Staatliche und industrielle Finanzierungspartner: Koordination mit deutschen Regierungsstellen, Entwicklungsbanken und Industrieunternehmen zur Strukturierung der Gesamtfinanzierung für das Epanko-Projekt sowie zur Realisierung der geplanten deutschen Produktionsstätten für Batterieanodenmaterial.

Binationale Rohstoffkooperation: Vertiefung der strategischen Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und Tansania bei kritischen Mineralien, Wertschöpfung vor Ort und nachhaltiger industrieller Veredelung.

Internationale Allianzen: Einbindung des Projekts in deutsche und europäische Initiativen zur Diversifizierung kritischer Lieferketten, ergänzt durch den Ausbau von Partnerschaften im asiatischen Raum, insbesondere mit Japan.

Managing Director Andrew Spinks betont, dass Kleins gewachsenes Netzwerk in Deutschland und Afrika sowie seine Verhandlungserfahrung bei öffentlichen Haushalten entscheidende Impulse für die anstehenden Finanzierungsgespräche liefern.

Vertikale Integration: HFfree-Technologie und schlagkräftiges Beraterduo

Hinter der Berufung steht das Kernkonzept von EcoGraf: die Etablierung einer vertikal integrierten, von China unabhängigen Lieferkette für Naturgraphit. Die Strategie koppelt die Rohstoffbasis des Epanko-Vorkommens in Tansania direkt an die hochmoderne Veredelung in Deutschland, wo die firmeneigene, umweltfreundliche Reinigungstechnologie HFfree® zur Herstellung von batteriefähigem Kugelgraphit eingesetzt werden soll.

Auf strategischer Ebene komplettiert Klein ein spezialisiertes Beraterteam: Seit Juli 2026 unterstützt bereits Dr. Peter Schuhmacher das Board von EcoGraf. Während Schuhmacher als Branchenkenner vor allem verfahrenstechnische und operative Expertise aus der Chemie- und Batteriematerialindustrie für die nachgelagerte Veredelung einbringt, deckt Klein die komplementären Handlungsfelder aus Regierungskontakten, Außenwirtschaftsförderung und politischer Flankierung ab. Für EcoGraf fügen sich diese Kompetenzen zu einem klaren Zweck zusammen: das Projekt Epanko und die deutsche Anodenproduktion zügig aus der Planungsphase in bankfähige Realisierungsverträge zu überführen.









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