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    NVIDIA: Spionageverdacht um CEO Huang lässt Aktie absacken

    Aktie im Rampenlicht

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    NVIDIA bricht um 6,81 % ein, während der Handelsumsatz bereits das 19,2-Fache des gesamten Vortags erreicht.

    Aktie im Rampenlicht - NVIDIA: Spionageverdacht um CEO Huang lässt Aktie absacken
    Foto: BINGJHEN - stock.adobe.com

    Ein Spionageverdacht im Zusammenhang mit einer mutmaßlichen Affäre von Konzernchef Jensen Huang belastet NVIDIA. Der Konzern leitet eine Untersuchung ein. Auch die Chipwerte Intel, Qualcomm und Advanced Micro Devices verlieren, ihre Abschläge fallen jedoch deutlich geringer aus.

    NVIDIA Aktie: Der Blick auf Kurs und Kennzahlen am 09.11.2026

    Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von NVIDIA Verluste von -18,48 % hinnehmen.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -13,84 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -23,31 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -1,46 % verloren.

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    Während NVIDIA deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,41 %. Damit gehört NVIDIA heute zu den auffälligeren Werten.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,57 %. Intel notiert im Minus, mit -2,58 %. Qualcomm notiert im Minus, mit -1,67 %. Broadcom verliert -0,23 %

    Informationen zur NVIDIA Aktie

    NVIDIA entwickelt GPUs und Plattformen für Gaming, Rechenzentren, KI und autonomes Fahren. Kernprodukte: GeForce-, RTX-, Data-Center-GPUs, CUDA-Software, KI- und HPC-Plattformen. Marktführer bei KI-Beschleunigern und High-End-Gaming-GPUs. Wichtige Konkurrenten: AMD, Intel, Google (TPU), AWS, Qualcomm. USP: starke CUDA-Ökosysteme, Software-Stack, KI-Fokus und Entwicklercommunity.

    Es gibt 24 Mrd. NVIDIA Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,82 Bil.EUR € wert.

    BERNSTEIN RESEARCH stuft NVIDIA CORP auf 'Outperform'


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    Nvidia untersucht Affäre um CEO Huang – Aktie bricht ein


    Nvidia wird von einem Spionageverdacht um CEO Jensen Huang erschüttert. Der Konzern leitet eine Untersuchung ein, während die Aktie nachgibt.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur NVIDIA Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang der NVIDIA-Aktie und mögliche Einstiegsniveaus. Einige erwarten eine Erholung, andere sehen erst den Beginn einer Korrektur im aus ihrer Sicht überbewerteten KI-Sektor. Diskutiert werden eine Unterstützung bei etwa 150 Euro und Kaufkurse unter 140 Euro. Hinzu kommen Spekulationen über einen CEO-Wechsel sowie optimistische Erwartungen an die langfristige Gewinnentwicklung.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber NVIDIA eingestellt.

    Zur NVIDIA Diskussion

    NVIDIA Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -13,84 %
    1 Monat -23,31 %
    3 Monate -18,48 %
    1 Jahr -3,87 %
    Stand: 09.11.2026, 09:30 Uhr

    Die Aktie von NVIDIA erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 57,58 %. Über 5 Jahre lag sie bei 44,77 %, über 10 Jahre bei 59,59 %.

    NVIDIA Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Ob sich ein Einstieg bei der NVIDIA Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur NVIDIA Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    NVIDIA

    -5,10 %
    -14,68 %
    -23,64 %
    -18,76 %
    -5,35 %
    +264,65 %
    +490,52 %
    +10.880,75 %
    +1.135.471,43 %
    ISIN:US67066G1040WKN:918422
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