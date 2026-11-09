Wochenausblick: Neue Risiken für Tech-Aktien

9. November 2026. FRANKFURT (Deutsche Börse). Die US-Aktienmärkte haben die vergangene Woche mit deutlichen Verlusten beendet. Der Nasdaq 100 (US6311011026) büßte 4,9 Prozent ein, der S&P 500 (US78378X1072) gab um 2,7 Prozent nach. Der DAX (DE0008469008) hingegen schloss nahezu unverändert, der MDAX (DE0008467416) gewann sogar 0,6 Prozent an Wert. Der STOXX Europe 600 (EU0009658202) legte 0,2 Prozent zu. Am Montagmorgen steht der DAX bei 25.730 Punkten nach 25.820 Punkten zum Handelsschluss am Freitag.

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Charttechniker sehen an den US-Märkten bereits mittelfristige Verkaufssignale. Hierzulande stehen in dieser Woche die Bilanzen von mehreren DAX-Unternehmen an.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Das eindeutige Ergebnis der US-Zwischenwahlen löste zur Wochenmitte zunächst Erleichterung an den Märkten aus. Bereits am Donnerstag setzten dann aber massive Verkäufe vor allem von Halbleiter- und KI-Aktien ein. Berndt Fernow von der LBBW führt dies auf die Aussicht auf strengere Vorschriften für Rechenzentren zurück. Die Demokraten haben die Mehrheit in beiden Kammern des Kongresses gewonnen und stellen künftig auch in wichtigen Bundesstaaten Gouverneure. Fernow rechnet deshalb mit Einschränkungen beim Ausbau der KI-Infrastruktur.

KI-Investitionen und ihre Finanzierung



Hinzu kommen Zweifel an der Wirtschaftlichkeit der Milliardeninvestitionen. Henning Oligmüller von der LBBW verweist auf die Sorge, dass Rechenzentren nicht rechtzeitig genug Erträge abwerfen, um die Schulden ihrer Betreiber zu bedienen. Das hohe Zinsniveau erschwert zudem die Bewertung von Unternehmen, deren erwartete Gewinne weit in der Zukunft liegen. Die sechs größten Technologiewerte vereinen laut LBBW rund ein Drittel der US-Marktkapitalisierung auf sich.

Andreas Hürkamp von der Commerzbank verweist dagegen auf die inzwischen niedrigere Bewertung des Nasdaq 100. Nach seinen Berechnungen ist dessen Kurs-Gewinn-Verhältnis auf 18 gesunken und liegt damit deutlich unter dem langjährigen Durchschnitt von 23. Die erwarteten Unternehmensgewinne hätten ihren Aufwärtstrend fortgesetzt. Hürkamp wertet das KGV als Hinweis darauf, dass viele mögliche politische Belastungen eingepreist sind.

Europas Gewinne über den Erwartungen



In Europa erreicht die Berichtssaison diese Woche ihren Höhepunkt: Hierzulande legen allein zwölf der 40 DAX-Unternehmen Zahlen vor, darunter Infineon, Siemens Energy, E.ON, RWE, Allianz und Siemens. Nach Auswertung der Deutschen Bank sind rund drei Viertel der Quartalsberichte aus dem STOXX Europe 600 veröffentlicht. Die Gewinne stiegen gegenüber dem Vorjahr um 27 Prozent und lagen insgesamt 8 Prozent über den Konsensschätzungen. Zwei Drittel der Unternehmen übertrafen die Gewinnerwartungen.

Auch die Ausblicke fielen überwiegend positiv aus: 35 Prozent der untersuchten Unternehmen erhöhten ihre Prognosen, 11 Prozent senkten sie. Die Unterschiede zwischen den Branchen sind allerdings groß. Während die Gewinne europäischer Technologieunternehmen um 78 Prozent stiegen, verbuchten die Autohersteller einen Einbruch um 49 Prozent. Ohne die Energiebranche betrug das Gewinnwachstum im STOXX Europe 600 noch 12 Prozent.

US-Indizes mit charttechnischen Warnzeichen



Die jüngsten Kursverluste haben auch die langfristigen Chartbilder verändert. Nach Einschätzung von Marcel Mußler haben sowohl der Nasdaq 100 als auch der S&P 500 ihre seit April 2025 bestehenden Aufwärtstrends gebrochen. Der technische Analyst wertet dies als mittelfristige Verkaufssignale. Besonders ausgeprägt sei die Schwäche im Halbleiterindex SOX, der seinen langfristigen Aufwärtstrend bereits Ende Oktober verloren habe. Die leichte Beruhigung am Freitag ändere daran wenig. Mußler sieht weiterhin erhebliche Korrekturrisiken, verweist allerdings auch auf wichtige Unterstützungen, an denen sich die US-Indizes zunächst stabilisieren könnten.

Wichtige Konjunktur- und Wirtschaftstermine der Woche



Montag, 9. November



10.30 Uhr. Eurozone: Sentix-Investorenvertrauen. Für November erwarten Volkswirte im Konsens einen Rückgang des Stimmungsindex von 2,7 auf 2,0 Punkte. Die Helaba ist deutlich optimistischer und rechnet mit einem Anstieg auf 5,0 Punkte.

Dienstag, 10. November



14.30 Uhr. USA: Inflationsdaten. Die Verbraucherpreise dürften im Oktober gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent gestiegen sein, nach 0,6 Prozent im September. Ohne Energie und Nahrungsmittel rechnen Analysten im Konsens mit einem Anstieg um 0,2 Prozent nach zuletzt 0,3 Prozent. Nach Einschätzung der Deka wäre selbst ein etwas schwächerer Preisauftrieb noch keine Entwarnung für die US-Notenbank. Jahresveränderungsraten werden wegen fehlender Vergleichsdaten aus dem Oktober 2025 nicht veröffentlicht.

Mittwoch, 11. November



08.00 Uhr. Deutschland: Verbraucherpreise. Die endgültigen Zahlen für Oktober dürften die vorläufig gemeldete Inflationsrate von 2,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr bestätigen. Gegenüber September waren die Preise nach erster Schätzung um 0,2 Prozent gesunken.

Donnerstag, 12. November



16.00 Uhr. USA: Verkäufe bestehender Häuser. Die LBBW rechnet für Oktober mit einem Rückgang der auf das Jahr hochgerechneten Verkäufe von 3,99 auf 3,90 Millionen. Die gestiegenen Zinsen dürften den Immobilienmarkt gebremst haben.

Freitag, 13. November



11.00 Uhr. Eurozone: BIP, zweite Schätzung. Für das dritte Quartal wird eine Bestätigung des vorläufig gemeldeten Wirtschaftswachstums von 0,4 Prozent gegenüber dem Vorquartal erwartet. Der ungewöhnlich kräftige Zuwachs in Irland von 5,5 Prozent war vor allem auf Sondereffekte internationaler Konzerne zurückzuführen.

14.30 Uhr. USA: Erzeugerpreise. Nach dem kräftigen Anstieg um 1,3 Prozent im September rechnen Volkswirte für Oktober mit einem Plus von 0,4 Prozent gegenüber dem Vormonat. Ohne Energie und Nahrungsmittel wird ein Anstieg von 0,3 Prozent nach zuvor 0,7 Prozent erwartet. Auch hier werden wegen fehlender Vergleichsdaten keine Jahresveränderungsraten veröffentlicht.

Von Thomas Koch, 9. November 2026, Deutsche Börse AG



(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)



