JPMORGAN stuft Gea Group auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gea mit einem Kursziel von 68 Euro auf "Neutral" belassen. Der deutlich gestiegene und über dem Konsens liegende Auftragseingang des Anlagenbauers sei das zentrale Ereignis gewesen, schrieb Akash Gupta am Montag nach den Quartalszahlen. Den Ausblick habe der Dax-Konzern bestätigt. An den Konsensschätzungen dürfte sich nur wenig ändern./rob/ajx7agVeröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 07:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 07:05 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 69,05EUR auf Tradegate BSX (09. November 2026, 09:30 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Akash Gupta

Analysiertes Unternehmen: Gea Group

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 68

Kursziel alt: 68

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

