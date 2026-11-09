Shelly Group: 9M-Zahlen 2026 – Earnings-Call am 11. November
Neun Monate im Fokus: Die Shelly Group stellt am 11. November 2026 ihre Geschäftszahlen im englischsprachigen Earnings-Webcast vor. Investoren und Analysten können sich vorab registrieren.
Foto: xiaoliangge - stock.adobe.com
- Shelly Group SE lädt Investoren und Analysten am 11. November 2026 um 09:00 Uhr MEZ (10:00 Uhr OEZ) zum Earnings Webcast/Call ein.
- Die ungeprüften Konzernergebnisse für die ersten neun Monate 2026 werden am 10. November nach Börsenschluss veröffentlicht.
- Co-CEOs Dimitar Dimitrov und Wolfgang Kirsch sowie CFO Iliyana Krushkova erläutern die Ergebnisse.
- Der Webcast/Call findet auf Englisch statt; für die Teilnahme ist eine vorherige Registrierung erforderlich.
- Shelly Group entwickelt und vermarktet IoT- und Smart-Building-Lösungen, darunter Geräte für Fernsteuerung, Automatisierung und Energiemanagement sowie Cloud-Anwendungen.
- Das Unternehmen hat eine starke Präsenz im deutschsprachigen Raum und vertreibt seine Produkte in mehr als 100 Ländern.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Shelly Group ist am 10.11.2026.
Der Kurs von Shelly Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 64,45EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,78 % im
Plus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.852,31PKT (+0,17 %).
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