Shelly Group: 9M-Zahlen 2026 – Earnings-Call am 11. November 1 0 Kommentare

Neun Monate im Fokus: Die Shelly Group stellt am 11. November 2026 ihre Geschäftszahlen im englischsprachigen Earnings-Webcast vor. Investoren und Analysten können sich vorab registrieren.

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