Gold: Trumps Wahlschlappe könnte Anlegern fette Gewinne bescheren!

Nach dem Wahlsieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen rechnet Schiff mit einem politischen Linksruck, der die Inflation erneut anheizen könnte. Auf X bezeichnete er die Rallye der Goldminenaktien als Vorboten dessen, was noch kommen werde. Höhere Verbraucherpreise würden aus seiner Sicht die Nachfrage nach Gold als Schutz vor Kaufkraftverlusten antreiben. Ob die neue Mehrheit im Kongress tatsächlich eine inflationstreibende Politik durchsetzen kann, ist allerdings offen.

Während die US-Aktienmärkte zuletzt unter Druck standen, schossen Goldminenaktien um bis zu 16 Prozent nach oben. Newmont, Agnico Eagle Mines, Barrick Mining und Franco-Nevada gewannen in der vergangenen Woche zwischen zehn und 16 Prozent. Für den bekannten Gold-Bullen Peter Schiff ist das mehr als eine kurzfristige Erholung: Er sieht darin ein erstes Signal für einen wesentlich größeren Goldboom – und macht ausgerechnet den politischen Machtwechsel im US-Kongress dafür verantwortlich.

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Schiff sieht auch die jüngste Schwäche bei Gold und Silber als Kaufchance. In einem Beitrag vom 5. November erklärte er, Anleger würden die Stärke der US-Wirtschaft und die Fähigkeit der Notenbank Federal Reserve überschätzen, die Inflation einzudämmen. Die gesunkenen Edelmetallpreise seien deshalb für ihn kein Warnsignal, sondern eine Gelegenheit zum Einstieg.

Tatsächlich hat sich Gold nach drei Verlustwochen wieder erholt und seine stärkste Woche seit August verzeichnet. Besonders kräftig fiel die Gegenbewegung bei den Minenaktien aus. Der VanEck Gold Miners ETF, der große Goldproduzenten bündelt, legte ebenfalls deutlich zu. Anleger setzen damit offenbar darauf, dass sich eine Erholung des Goldpreises auch in den Gewinnen der Förderunternehmen niederschlägt.

Doch nicht alle Analysten teilen Schiffs Optimismus. ING verweist darauf, dass sinkende Ölpreise und Hoffnungen auf eine Entspannung im Iran-Krieg zuletzt die Inflationsängste gedämpft haben. Gleichzeitig könnten ein starker US-Dollar und die Aussicht auf länger hohe Zinsen eine dauerhafte Goldrallye erschweren. Steigende Zinsen machen zinstragende Anlagen attraktiver, während Gold selbst keine laufenden Erträge abwirft.

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Für Anleger treffen damit zwei gegensätzliche Erwartungen aufeinander: Schiff sieht in der politischen Entwicklung und der Rallye der Minenaktien den Beginn einer größeren Aufwärtsbewegung. ING hält die Erholung dagegen für anfällig. Gerade nach den zweistelligen Kursgewinnen bei Goldproduzenten hängt viel davon ab, ob der Goldpreis tatsächlich dauerhaft steigt.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





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Gina Moesing

Redakteurin für Nachrichten Mehr anzeigen Gina Moesing ist 2014 bei wallstreetONLINE eingestiegen und über die Jahre zunächst als Community Managerin und Social Media Redakteurin in den Kapitalmarkt eingetaucht. Neben den Marktbewegungen von Big Playern wie Cathie Wood und Warren Buffett ist sie jetzt als Redakteurin immer auf der Suche nach den frischesten Analystenstimmen. Als Ausgleich zum Marktgeschehen boxt sie und spielt mit Acrylfarbe. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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