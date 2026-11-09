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    Gold: Trumps Wahlschlappe könnte Anlegern fette Gewinne bescheren!

    Der Linksruck als Turbo

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    Donald Trumps Wahlschlappe könnte Goldanlegern in die Hände spielen. Peter Schiff wittert eine neue Rallye – und setzt dabei auf eine Entwicklung, die andere fürchten.

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    Der Linksruck als Turbo - Gold: Trumps Wahlschlappe könnte Anlegern fette Gewinne bescheren!
    Foto: Midjourney

    Während die US-Aktienmärkte zuletzt unter Druck standen, schossen Goldminenaktien um bis zu 16 Prozent nach oben. Newmont, Agnico Eagle Mines, Barrick Mining und Franco-Nevada gewannen in der vergangenen Woche zwischen zehn und 16 Prozent. Für den bekannten Gold-Bullen Peter Schiff ist das mehr als eine kurzfristige Erholung: Er sieht darin ein erstes Signal für einen wesentlich größeren Goldboom – und macht ausgerechnet den politischen Machtwechsel im US-Kongress dafür verantwortlich.

    Nach dem Wahlsieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen rechnet Schiff mit einem politischen Linksruck, der die Inflation erneut anheizen könnte. Auf X bezeichnete er die Rallye der Goldminenaktien als Vorboten dessen, was noch kommen werde. Höhere Verbraucherpreise würden aus seiner Sicht die Nachfrage nach Gold als Schutz vor Kaufkraftverlusten antreiben. Ob die neue Mehrheit im Kongress tatsächlich eine inflationstreibende Politik durchsetzen kann, ist allerdings offen.

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    Schiff sieht auch die jüngste Schwäche bei Gold und Silber als Kaufchance. In einem Beitrag vom 5. November erklärte er, Anleger würden die Stärke der US-Wirtschaft und die Fähigkeit der Notenbank Federal Reserve überschätzen, die Inflation einzudämmen. Die gesunkenen Edelmetallpreise seien deshalb für ihn kein Warnsignal, sondern eine Gelegenheit zum Einstieg.

    Tatsächlich hat sich Gold nach drei Verlustwochen wieder erholt und seine stärkste Woche seit August verzeichnet. Besonders kräftig fiel die Gegenbewegung bei den Minenaktien aus. Der VanEck Gold Miners ETF, der große Goldproduzenten bündelt, legte ebenfalls deutlich zu. Anleger setzen damit offenbar darauf, dass sich eine Erholung des Goldpreises auch in den Gewinnen der Förderunternehmen niederschlägt.

    Doch nicht alle Analysten teilen Schiffs Optimismus. ING verweist darauf, dass sinkende Ölpreise und Hoffnungen auf eine Entspannung im Iran-Krieg zuletzt die Inflationsängste gedämpft haben. Gleichzeitig könnten ein starker US-Dollar und die Aussicht auf länger hohe Zinsen eine dauerhafte Goldrallye erschweren. Steigende Zinsen machen zinstragende Anlagen attraktiver, während Gold selbst keine laufenden Erträge abwirft.

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    Für Anleger treffen damit zwei gegensätzliche Erwartungen aufeinander: Schiff sieht in der politischen Entwicklung und der Rallye der Minenaktien den Beginn einer größeren Aufwärtsbewegung. ING hält die Erholung dagegen für anfällig. Gerade nach den zweistelligen Kursgewinnen bei Goldproduzenten hängt viel davon ab, ob der Goldpreis tatsächlich dauerhaft steigt.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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