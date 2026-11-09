Der Chef des US-Chipkonzerns, der wichtige Technologie für den KI-Ausbau liefert, hatte zuvor mitgeteilt, untreu gewesen zu sein. Nvidia leitete parallel eine Untersuchung ein. Der Verwaltungsrat teilte jedoch mit, derzeit keinen Grund zur Annahme zu haben, dass Geschäftsgeheimnisse von Nvidia oder die Nationale Sicherheit der USA kompromittiert worden seien.

PEKING (dpa-AFX) - Im Fall um eine Affäre von Nvidia -Chef Jensen Huang mit einer möglichen chinesischen Spionin hat Chinas Außenministerium entsprechende Vorwürfe zurückgewiesen. Die Behauptung der chinesischen Spionage sei frei erfunden und eine Verleumdung, sagte Außenamtssprecher Guo Jiakun in Peking.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mehrere Medien hatten zuvor berichtet, Huang könnte Ziel einer ausländischen Spionageaktivität geworden sein, da er ein Verhältnis zu einer Frau gehabt habe, die nach Vermutungen von US-Sicherheitskreisen vom chinesischen Geheimdienst angeworben worden sei.

Chinas staatliche Zeitung "Global Times" kritisierte die US-Medien. Diese hätten den Fall anhand von ein paar Fotos einer Frau mit "asiatischen Merkmalen", Nvidias Bemühungen, die Handelsbeschränkungen gegenüber China zu lockern, sowie Aussagen von mit der Sache vertrauten Quellen und Verdächtigungen der Medien zu einer Spionage-aufgebauscht, hieß es in einem Kommentar./jon/DP/nas

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,79 % und einem Kurs von 159,5 auf Tradegate BSX (09. November 2026, 09:49 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5400 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 366,67USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 300,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 400,00USD was eine Bandbreite von +89,51 %/+152,68 % bedeutet.



