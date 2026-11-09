Tocvans Gran Pilar „bald rund zwei Millionen Unzen Gold Ressourcen“

Es gibt Zeiten, in denen Goldanleger etwas Zuspruch gebrauchen können. Die letzten Wochen gehörten dazu: Gold rutschte kurz unter 4.000 USD je Unze, Silber unter die 50 USD-Marke, und fast alle Minenaktien gaben entsprechend stark nach.

Johannes Heinritzi, Rohstoffexperte von FOCUS MONEY, lässt sich davon nicht beirren. In seinem neuesten Rohstoff-Börsenbrief vom 6. November erinnert er an eine Regel von Rick Rule: Wer solche Rücksetzer nicht aushält, ist im Goldsektor falsch. Heinritzi hält sie aus, und er ist überzeugt, dass Gold, Silber und Minenaktien in Kürze wieder den Weg nach oben finden.

Umso erfreulicher, wer in seinem Rückblick ganz vorne steht. Unter der Überschrift „Es geht auch gegen den Strom“ berichtet Heinritzi von Gesprächen mit Minenmanagern. Und die erste Firma, die er nennt, ist Tocvan Ventures Corp. Das Foto daneben zeigt ihn gemeinsam mit CEO Christopher Gordon. Für ein kleines Explorationsunternehmen aus Calgary ist das eine wichtige Anerkennung.

„Solange Gold über 2000 Dollar notiert, werden wir Geld mit dem Projekt machen“

Diesen Satz von Tocvan-Chef Gordon stellt Heinritzi an den Anfang seines Beitrags, und er hat es in sich.

Gold notiert mehr als doppelt so hoch wie die Schwelle, die Gordon nennt. Anfang 2024 galten 2.000 USD übrigens noch als Rekordniveau, für Tocvan sind sie heute die Untergrenze, ab der das Projekt Geld verdient. Selbst ein Goldpreis von 3.000 USD ließe also noch reichlich Luft. Entspannter kann ein angehender Produzent kaum in den Start gehen.

2,1 Mio. USD Einsatz, mindestens 1.000 Unzen Gold

So viel investiert Tocvan laut FOCUS MONEY in die Pilotanlage. Für Heinritzi ist die Rechnung glasklar: Die Investition ist mehr als gerechtfertigt.

Bei 4.000 USD je Unze sind 1.000 Unzen Gold also 4 Mio. USD wert, fast das Doppelte des Einsatzes. Wohl gemerkt: Das ist die vorsichtige Rechnung. Tocvans eigener Plan mit 50.000 t Erz, 1,2 g/t Durchschnittsgehalt und 70% Gewinnungsrate ergibt rechnerisch ca. 1.350 Unzen Gold. Silber kommt noch obendrauf.

Labortests im September holten sogar bis zu 82% des Goldes heraus, deutlich mehr als bei den Tests von 2023. Ende Oktober folgte die nächste gute Nachricht: Erste Laborergebnisse aus Stichproben des Erzes für die Pilotanlage liegen deutlich über dem Planwert von 1,2 g/t. Graben 19 zeigte im Schnitt 4,6 g/t Gold, Graben 20 lieferte durchschnittlich 1,4 g/t. Etwa 6.000 Tonnen dieses Materials liegen bereits auf Halde. Das deutet darauf hin, dass Tocvan eher vorsichtig geplant hat.

Bald rund 2 Mio. Unzen Gold

So schätzt der FOCUS MONEY-Experte die Exploration auf Gran Pilar ein. Für ein Unternehmen, das seine erste offizielle Ressource erst noch veröffentlicht, ist das ein großer Vertrauensvorschuss.

2 Mio. Unzen sind 62 Tonnen Gold. Damit würde Gran Pilar in eine Größenordnung aufsteigen, bei der auch große Minenkonzerne genauer hinschauen. Damit würde Gran Pilar in eine Größenordnung aufsteigen, bei der auch große Minenkonzerne genauer hinschauen.

Was solche Unzen an der Börse wert sein können, zeigt ein Branchenvergleich in Tocvans Unternehmenspräsentation: Auf Mexiko fokussierte Gold- und Silberunternehmen werden im Schnitt mit 138 USD je Unze im Boden bewertet. Auf 2 Mio. Unzen übertragen wären das rechnerisch ca. 276 Mio. USD, umgerechnet ca. 386 Mio. CAD. Zum Vergleich: Aktuell liegt Tocvans Unternehmenswert bei 45 Mio. USD.

Gran Pilars Wachstumstreiber ist El Mezquite, nur 2 km östlich der etablierten Main Zone Lagerstätte. Im April gelang bei El Mezquite die Entdeckung, im August folgten 215 m @ 0,6 g/t Gold. Inzwischen ist der Trend auf 1,4 km Länge angewachsen und weiterhin nach allen Seiten offen. Tocvan hat also noch nirgends die Grenze der Vererzung erreicht.

0,6 g/t mag bescheiden klingen, ist in Sonora aber augezeichnetes Material für das kostengünstige Haufenlaugungsverfahren: Dort bauen Minen laut Tocvan bereits ab 0,25 g/t Gold gewinnbringend ab.

Fazit

Nach seinem Gespräch mit CEO Gordon sieht Heinritzi bei Gran Pilar sogar Potenzial für 4 Mio. Unzen Gold: Genug, um aus seiner Sicht eine künftige Produktion von 50.000 Unzen pro Jahr zu tragen. Bei 4.000 USD je Unze wären das rechnerisch rund 200 Mio. USD Umsatz im Jahr. Das zeigt, in welcher Liga Heinritzi Gran Pilar sieht.

Dass ein erfahrener Rohstoffjournalist Tocvan ausgerechnet in einem schwachen Marktmoment so prominent nennt, ist mehr als eine Randnotiz. Er sieht 2 Hebel, die jetzt zusammenkommen: Erstes Gold aus der Pilotanlage und Wachstum dank El Mezquite.

Dabei ist die Pilotanlage weit mehr als ein Umsatzbringer. Laut Heinritzi liefert die Anlage wichtige Erkenntnisse für die kommerzielle Produktion: Tocvan verarbeitet 50.000 Tonnen Erz unter realen Bedingungen und sammelt wichtige Daten zu Gewinnungsraten und Kosten, die direkt in die Studien für eine große Mine fließen. Dass mehrere große Käufer das Material bereits prüfen, ist ein zusätzliches gutes Signal.

Die nächsten Monate versprechen einiges: Den ersten Doré-Guss, weitere Bohrergebnisse und die erste Ressourcenschätzung. Allein Ende September standen noch Laborergebnisse für ca. 3.500 Bohrmeter aus: Ein starker Newsflow steht wohl unmittelbar bevor.

Wer gegen den Strom schwimmt, kommt eben manchmal zuerst an.

Unternehmensdetails

Tocvan Ventures Corp.

Suite 1150 Iveagh House

707 – 7th Avenue S.W.

Calgary, Alberta, Kanada T2P 3H6

Telefon: +1 403 668 7855

Email: bsutherland@tocvan.ca (Brodie Sutherland)

www.tocvan.com

ISIN: CA88900N1050

Aktien im Markt: 79.552.014

Kanada Symbol (CSE): TOC

Aktueller Kurs: 0,57 CAD (06.11.2026)

Marktkapitalisierung: 45 Mio. CAD

Deutschland Symbol / WKN (Tradegate): TV3 / A2PE64

Aktueller Kurs: 0,359 EUR (06.11.2026)

Marktkapitalisierung: 29 Mio. EUR

Stephan Bogner

Bringt über 20 Jahre Erfahrung mit Edelmetallen und Junior-Mining-Aktien mit. Nach seinem Wirtschaftsstudium in Dortmund, London und Brisbane sowie Berufsjahren in Dubai lebt er heute in der Schweiz. Als Analyst bei Rockstone fokussiert er sich auf Kapitalmärkte, Rohstoffe und Zukunftstechnologien – und investiert selbst in zahlreiche Unternehmen, über die er schreibt.

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Stephan Bogner (Dipl. Kfm., FH)

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USD und die erwartete Produktion von mindestens 1.000 Unzen Gold; die Einschätzung des FOCUS MONEY-Autors, dass auf Gran Pilar bald rund zwei Millionen Unzen Gold an Ressourcen nachgewiesen sein könnten, dass das Potenzial doppelt so groß sein könnte und dass dies eine Produktion von 50.000 Unzen pro Jahr tragen würde; die vom Autor dieses Berichts erstellten Berechnungen zu gewinnbarer Goldmenge, Bruttowert und Durchsatz, darunter rund 1.350 Unzen aus der Pilotmine, ein rechnerischer Jahresumsatz von rund 200 Mio. USD und ein täglicher Erzdurchsatz von gut 9.000 Tonnen; die Interpretation der ersten Laborergebnisse aus Schürfgräben für die Pilotanlage und die Einschätzung, dass die Planannahme von 1,2 g/t Gold vorsichtig sein könnte; die Übertragbarkeit der Ergebnisse von Säulentests auf den Laugungsbetrieb im Haufen; das Potenzial von El Mezquite und weiteren Zonen, zusätzliche Mineralisierung oder Mineralressourcen zu beherbergen, sowie ein mögliches Interesse größerer Bergbauunternehmen; die Einordnung der Gehalte von Gran Pilar im Vergleich zu aktiven Haufenlaugungsminen in Sonora; die Prüfung des Materials durch potenzielle Käufer und den möglichen Abschluss eines Abnahmevertrags; die Bedeutung noch ausstehender Bohrergebnisse; die Fertigstellung der Pilotanlage, den Beginn der Laugung sowie den geplanten ersten Doré-Guss im vierten Quartal 2026; den Zeitplan für eine erste Mineralressourcenschätzung, weitere Studien und eine Genehmigung für eine kommerzielle Produktion; den Vergleich mit dem Zeitplan anderer Unternehmen; sowie mögliche Auswirkungen dieser Ereignisse auf die Kursentwicklung der Aktie von Tocvan Ventures Corp. Die im FOCUS MONEY wiedergegebenen Einschätzungen zu Ressourcen, Potenzial und Produktion sind Meinungen eines Dritten, keine Prognosen des Unternehmens, und wurden vom Autor nicht unabhängig geprüft. Die Aussage des CEO zur Goldpreisschwelle beruht auf Annahmen des Managements zu Kosten, Gehalten und Ausbeuten, die sich als unzutreffend erweisen können. Die genannten Grabenergebnisse beruhen auf einer begrenzten Zahl von Proben (23 Proben mit zusammen rund 146 kg) und sind nicht zwingend repräsentativ für das gesamte Material auf Halde oder für das übrige Erz der Pilotmine. Einzelne hohe Werte können Durchschnittsgehalte stark beeinflussen. Es kann nicht zugesichert werden, dass noch ausstehende oder zukünftige Graben-, Proben- oder Bohrergebnisse ähnliche Gehalte aufweisen oder die bisherigen geologischen Interpretationen bestätigen. Die Berechnungen in diesem Bericht sind vereinfachte, eigene Schätzungen des Autors und keine Prognosen des Unternehmens. Sie beruhen auf einem angenommenen Goldpreis von 4.000 USD je Unze sowie auf angenommenen Gehalten (1,2 g/t Gold für die Pilotmine, 0,6 g/t Gold für ein Produktionsszenario) und Ausbeuten (70 bis knapp 80 %). Sie stellen Bruttowerte vor Abbau-, Verarbeitungs-, Transport-, Raffinations- und Verwaltungskosten, Lizenzgebühren und Steuern dar und sind kein Hinweis auf Gewinne oder Cashflows. Das Szenario einer Jahresproduktion von 50.000 Unzen ist hypothetisch; es gibt weder eine Ressourcenschätzung noch eine Wirtschaftlichkeitsstudie, die eine solche Produktion stützt. Gold- und Silberpreise unterliegen erheblichen Schwankungen. Tatsächliche Gehalte, Tonnagen und Ausbeuten können wesentlich niedriger ausfallen; Ergebnisse metallurgischer Labortests wie Säulentests lassen sich nicht zwangsläufig auf den Betrieb im größeren Maßstab übertragen, und ein Teil des Metalls kann erst nach längerer Laugungsdauer oder gar nicht gewonnen werden. Für Gran Pilar liegen derzeit keine Mineralressourcenschätzungen und keine Mineralreserven vor. Die Entscheidung für einen Pilotbetrieb beruht nicht auf einer Machbarkeitsstudie, was mit erhöhten technischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten verbunden ist. Explorationserfolge lassen sich nicht zwangsläufig in Mineralressourcen, Mineralreserven oder einen wirtschaftlich abbaubaren Betrieb überführen. Vergleiche mit Gehalten anderer Minen in Sonora beruhen auf Angaben von Tocvan, wurden vom Autor nicht unabhängig geprüft, dienen lediglich der Einordnung und erlauben keine Rückschlüsse auf die Wirtschaftlichkeit von Gran Pilar. Es kann nicht zugesichert werden, dass die Pilotanlage nach dem derzeitigen Zeitplan fertiggestellt oder in Betrieb genommen wird, dass ein erster Doré-Guss wie geplant erfolgt, dass ein Abnahmevertrag zustande kommt oder dass Wetterereignisse, technische Probleme, Genehmigungsfragen, Kostensteigerungen, Finanzierungsbedarf, die Vermarktung des Doré oder andere Faktoren keine Auswirkungen auf den Zeitplan haben werden. Eine erfolgreiche Inbetriebnahme oder Pilotproduktion stellt keinen Nachweis einer nachhaltigen kommerziellen Produktion oder wirtschaftlichen Rentabilität dar, und es kann nicht zugesichert werden, dass eine Genehmigung für eine kommerzielle Mine erteilt wird oder dass die geplanten Pilotaktivitäten zu einer kommerziellen Mine führen. Aktien von Explorationsunternehmen unterliegen erheblichen Kursschwankungen, können eine geringe Handelsliquidität aufweisen und durch zukünftige Kapitalmaßnahmen verwässert werden. 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