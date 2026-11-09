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    DHL Group-(Turbo)-Calls mit hohen Chancen bei weiterem Kursanstieg

    Tradingchance

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    Kann die Aktie in den nächsten Wochen das alte Hoch überwinden und danach zumindest auf 62 Euro zulegen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

    Der im Frühjahr 2025 bei 35 Euro gestartete Kursanstieg der DHL Group-Aktie (ISIN: DE0005552004) fand nach der Veröffentlichung der Zahlen für das dritte Quartal und der Prognoseanhebung am 5.11.26 bei 61,30 Euro seinen vorläufigen Höhepunkt. Danach korrigierte der Aktienkurs auf sein aktuelles Niveau bei 58,30 Euro.

    Da die DHL Group über eins der attraktivste Wachstumspotenziale der Logistikbranche verfüge, bekräftigten Experten nach den starken Quartalszahlen mit Kurszielen von bis zu 67 Euro (RBC Capital Markets) ihre Kaufempfehlungen für die DHL Group-Aktie. Kann die Aktie in den nächsten Wochen das alte Hoch überwinden und danach zumindest auf 62 Euro zulegen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

    Call-Optionsschein mit Strike bei 59 Euro 

    Der DZ Bank-Call-Optionsschein auf die DHL Group-Aktie mit Basispreis 59 Euro, Bewertungstag 19.3.27, BV 0,1, ISIN: DE000DN3FRZ3, wurde beim DHL Group-Aktienkurs von 58,30 Euro mit 0,37 – 0,38 Euro gehandelt.

    Gelingt dem Aktienkurs innerhalb des nächsten Monats der Anstieg auf 62 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls bei etwa 0,51 Euro (+34 Prozent) befinden.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 54,926 Euro

    Der UBS-Open End Turbo-Call auf die DHL Group-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 54,926 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000WB4XEC2, wurde beim DHL Group-Kurs von 58,30 Euro mit 0,36 – 0,37 Euro taxiert.

    Wenn die DHL Group-Aktie in nächster Zeit auf 62 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,70 Euro (+89 Prozent) erhöhen – sofern die DHL Group-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 52,769 Euro

    Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die DHL Group-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 52,769 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MT17477, wurde beim DHL Group-Kurs von 58,30 Euro mit 0,57 – 0,58 Euro quotiert.

    Bei einem Kursanstieg auf 62 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 0,92 Euro (+59 Prozent) befinden.

    Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von DHL Group-Aktien oder von Hebelprodukten auf DHL Group-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.






    Verfasst von Walter Kozubek
    Tradingchance DHL Group-(Turbo)-Calls mit hohen Chancen bei weiterem Kursanstieg Kaufempfehlungen
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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