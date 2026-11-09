UniCredit plant Machtübernahme: Commerzbank legt deutlich zu

Der heutige Tag bringt etwas Erleichterung für Commerzbank-Aktionäre, die in den vergangenen drei Monaten Verluste von -1,65 % hinnehmen mussten.

UniCredit rechnet Anfang 2027 mit der Übernahme des Zepters bei der Commerzbank. Die noch fehlenden Genehmigungen erwartet die italienische Großbank bis Ende November. Zugleich meldet die Großaktionärin einen überraschend starken Quartalsgewinn von 3,3 Milliarden Euro und hebt ihre Jahresprognose an.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Commerzbank Aktie damit um +1,76 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,71 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Commerzbank +6,87 % gewonnen.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

BNP Paribas (A), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,90 %. Banco Santander notiert im Plus, mit +2,53 %. Deutsche Bank notiert im Plus, mit +3,12 %. ING Group legt um +2,13 % zu UniCredit notiert im Plus, mit +5,34 %.

Bei der Commerzbank-Aktie könnte eine entscheidende Phase bevorstehen. Die italienische Großaktionärin UniCredit hat am Montag überraschend starke Quartalszahlen veröffentlicht. Mit 3,3 Milliarden € Gewinn übertraf die Bank die Erwartungen deutlich und erhöhte ihre Jahresprognose. Gleichzeitig steht die geplante Übernahme der Commerzbank kurz vor einer weiteren wichtigen Hürde. Bei einem Aktienkurs von 38,21 € stellt sich […] The post Commerzbank-Aktie: 3,3 Milliarden € Gewinn bei UniCredit – jetzt wird es ernst! first appeared on sharedeals.de.

Die italienische Großbank Unicredit rechnet Anfang 2027 mit der Übernahme des Zepters bei der Commerzbank . Die noch fehlenden Genehmigungen dürften bis Ende November vorliegen, teilte das Geldhaus am Montag in Mailand mit. Nach der Übernahme der …

Die Aktie von Commerzbank erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 54,04 %. Über 5 Jahre lag sie bei 41,13 %, über 10 Jahre bei 19,58 %.

Informationen zur Commerzbank Aktie

Die Commerzbank ist eine führende Geschäftsbank in Deutschland, spezialisiert auf den Mittelstand. Sie bietet umfassende Bankdienstleistungen an und hat eine starke Marktstellung im Firmenkundengeschäft. Hauptkonkurrenten sind Deutsche Bank und DZ Bank. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind die starke Kundenbindung im Mittelstand und innovative digitale Lösungen.

Es gibt 1 Mrd. Commerzbank Aktien. Damit ist das Unternehmen 44,71 Mrd. € wert.

Commerzbank Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +1,76 % 1 Monat +0,71 % 3 Monate -1,65 % 1 Jahr +18,71 %

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Stand: 09.11.2026, 09:53 Uhr

Ob die Commerzbank Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Commerzbank Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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