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    UniCredit plant Machtübernahme: Commerzbank legt deutlich zu

    Aktie im Rampenlicht

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    Die Commerzbank-Aktie steigt um 4,26 % und bewegt sich damit in einem ebenfalls freundlichen Bankensektor.

    Aktie im Rampenlicht - UniCredit plant Machtübernahme: Commerzbank legt deutlich zu
    Foto: Michael - stock.adobe.com

    UniCredit rechnet Anfang 2027 mit der Übernahme des Zepters bei der Commerzbank. Die noch fehlenden Genehmigungen erwartet die italienische Großbank bis Ende November. Zugleich meldet die Großaktionärin einen überraschend starken Quartalsgewinn von 3,3 Milliarden Euro und hebt ihre Jahresprognose an.

    Wie hat sich die Commerzbank-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Der heutige Tag bringt etwas Erleichterung für Commerzbank-Aktionäre, die in den vergangenen drei Monaten Verluste von -1,65 % hinnehmen mussten.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Commerzbank Aktie damit um +1,76 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,71 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Commerzbank +6,87 % gewonnen.

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    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    BNP Paribas (A), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,90 %. Banco Santander notiert im Plus, mit +2,53 %. Deutsche Bank notiert im Plus, mit +3,12 %. ING Group legt um +2,13 % zu UniCredit notiert im Plus, mit +5,34 %.

    3,3 Milliarden € Gewinn bei UniCredit – jetzt wird es ernst!


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    Unicredit will Anfang 2027 bei Commerzbank durchstarten


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    Die Aktie von Commerzbank erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 54,04 %. Über 5 Jahre lag sie bei 41,13 %, über 10 Jahre bei 19,58 %.

    Informationen zur Commerzbank Aktie

    Die Commerzbank ist eine führende Geschäftsbank in Deutschland, spezialisiert auf den Mittelstand. Sie bietet umfassende Bankdienstleistungen an und hat eine starke Marktstellung im Firmenkundengeschäft. Hauptkonkurrenten sind Deutsche Bank und DZ Bank. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind die starke Kundenbindung im Mittelstand und innovative digitale Lösungen.

    Es gibt 1 Mrd. Commerzbank Aktien. Damit ist das Unternehmen 44,71 Mrd. € wert.

    Commerzbank Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +1,76 %
    1 Monat +0,71 %
    3 Monate -1,65 %
    1 Jahr +18,71 %
    Stand: 09.11.2026, 09:53 Uhr

    Lohnt sich ein Investment in die Commerzbank Aktie?


    Ob die Commerzbank Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Commerzbank Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Commerzbank

    +4,18 %
    +1,76 %
    +0,71 %
    -1,65 %
    +18,71 %
    +264,38 %
    +465,73 %
    +560,79 %
    -56,92 %
    ISIN:DE000CBK1001WKN:CBK100
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