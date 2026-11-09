Deutsche Bank steigt mit dem europäischen Bankensektor

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Deutsche Bank in den letzten drei Monaten Verluste von -3,13 % verkraften.

Europäische Bankaktien verzeichnen zum Wochenauftakt Kursgewinne, wobei Commerzbank mit einem Plus von 4,26 % besonders auffällt. Auch Deutsche Bank, Barclays und HSBC Holdings steigen. Unternehmensnachrichten zur Deutsche Bank liegen zunächst nicht vor.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +4,53 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,06 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Deutsche Bank um -3,12 % verloren.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Barclays, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,13 %. BNP Paribas (A) notiert im Plus, mit +0,90 %. HSBC Holdings notiert im Plus, mit +1,12 %. Commerzbank legt um +4,26 % zu UBS Group notiert im Plus, mit +0,73 %.

Die Aktie von Deutsche Bank erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 43,89 %. Über 5 Jahre lag sie bei 22,93 %, über 10 Jahre bei 10,03 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Deutsche Bank Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um fallende Kurse der Deutsche-Bank-Aktie und kurzfristige Handelsstrategien mit günstigeren Rückkäufen. Genannt werden ein Verkauf zu 32,22 Euro und ein geplanter Wiedereinstieg zu 31,48 Euro sowie ein Goldman Sachs zugeschriebenes Kursziel von 47 Euro. Fundamental steht die schleppende Entwicklung nach der Numis-Übernahme im Fokus: Wenige Londoner Börsengänge führen zu einer stärkeren Ausrichtung auf größere britische Konzerne.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Bank eingestellt.

Informationen zur Deutsche Bank Aktie

Die Deutsche Bank ist ein globales Universalinstitut mit Fokus auf Investmentbanking, Firmen- und Privatkundengeschäft sowie Asset Management. Hauptleistungen: Finanzierung, Handel, Zahlungsverkehr, Vermögensverwaltung. Marktstellung: führend in Deutschland, bedeutend in Europa, global im Investmentbanking. Konkurrenten: JPMorgan, Goldman Sachs, UBS, BNP Paribas, Commerzbank. USP: starke Deutschland-Präsenz, Corporate- & FX-Kompetenz.

Es gibt 2 Mrd. Deutsche Bank Aktien. Damit ist das Unternehmen 61,46 Mrd. € wert.

Deutsche Bank Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +4,53 % 1 Monat +6,06 % 3 Monate -3,13 % 1 Jahr +1,64 %

Deutsche Bank Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Stand: 09.11.2026, 09:54 Uhr

Ob die Deutsche Bank Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Bank Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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