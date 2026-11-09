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    Weg zur Machbarkeitsstudie frei!

    McLaren Minerals

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    McLaren Minerals sieht die Ziele seines Bohrprogramms 2026 erreicht. Eine größere, höher eingestufte Ressource und die erste Erzreserve sollen das Titanprojekt voranbringen.

    McLaren Minerals - Weg zur Machbarkeitsstudie frei!

    McLaren Minerals vor dem nächsten Meilenstein: Weg zur Machbarkeitsstudie frei!

    McLaren Minerals (ASX: MML | WKN: A40XP1) hat das Bohrprogramm 2026 auf seinem Titan-Schwermineralsandprojekt in Westaustralien erfolgreich abgeschlossen. Wie Managing Director Simon Finnis im Interview mit GOLDINVEST erläutert, dürften alle Zielsetzungen zur Vergrößerung sowie Hochstufung der Ressource erreicht worden sein. Eine optimierte Bohrrichtung quer zur Sedimentation und saubere Trockenbohrungen ermöglichten eine präzise Strukturauflösung des Erzkörpers und schaffen damit die geologische Grundlage für die anstehende Erstreserve.

    Parallel zur Ressourcenschätzung laufen metallurgische Testarbeiten zur Feinabstimmung von Ausbringung und Produktqualität, aus denen auch Materialproben für potenzielle Abnehmer hervorgehen. Die anstehende Erzreserve bildet das Fundament für den weiteren Minenplan auf dem Weg zur bankfähigen Machbarkeitsstudie (BFS). Sehen Sie im Video alle Details zum Stand der Projektentwicklung, den Bohrdaten und den nächsten Meilensteinen.

    Zum Interview:
    McLaren Minerals vor dem nächsten Meilenstein: Weg zur Machbarkeitsstudie frei!
     

     

     

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    McLaren Minerals Weg zur Machbarkeitsstudie frei! McLaren Minerals erreicht den nächsten wichtigen Meilenstein auf seinem Titanprojekt! Das Bohrprogramm 2026 ist abgeschlossen und dürfte laut Managing Director Simon Finnis sämtliche Ziele zur Ressourcenvergrößerung und -aufwertung erfüllt haben. Parallel laufen metallurgische Tests und die Vorbereitung von Produktproben für potenzielle Abnehmer. Jetzt rücken die erste Erzreserve und die bankfähige Machbarkeitsstudie in den Fokus. Alle Details im exklusiven GOLDINVEST-Interview!
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