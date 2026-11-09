McLaren Minerals vor dem nächsten Meilenstein: Weg zur Machbarkeitsstudie frei!

McLaren Minerals (ASX: MML | WKN: A40XP1) hat das Bohrprogramm 2026 auf seinem Titan-Schwermineralsandprojekt in Westaustralien erfolgreich abgeschlossen. Wie Managing Director Simon Finnis im Interview mit GOLDINVEST erläutert, dürften alle Zielsetzungen zur Vergrößerung sowie Hochstufung der Ressource erreicht worden sein. Eine optimierte Bohrrichtung quer zur Sedimentation und saubere Trockenbohrungen ermöglichten eine präzise Strukturauflösung des Erzkörpers und schaffen damit die geologische Grundlage für die anstehende Erstreserve.

Parallel zur Ressourcenschätzung laufen metallurgische Testarbeiten zur Feinabstimmung von Ausbringung und Produktqualität, aus denen auch Materialproben für potenzielle Abnehmer hervorgehen. Die anstehende Erzreserve bildet das Fundament für den weiteren Minenplan auf dem Weg zur bankfähigen Machbarkeitsstudie (BFS). Sehen Sie im Video alle Details zum Stand der Projektentwicklung, den Bohrdaten und den nächsten Meilensteinen.

Zum Interview:

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