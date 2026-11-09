🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSAP AktievorwärtsNachrichten zu SAP

    SAP klettert binnen eines Monats um 14,99 % - JPMorgan stuft hoch

    Aktie im Fokus

    29 Aufrufe 29 0 Kommentare 0 Kommentare

    SAP steigt heute um 2,62 % und liegt damit nur noch 2,45 % unter dem 52-Wochen-Hoch vom 12. November 2025.

    Aktie im Fokus - SAP klettert binnen eines Monats um 14,99 % - JPMorgan stuft hoch
    Foto: Robert - stock.adobe.com

    JPMorgan stuft SAP von „Neutral“ auf „Overweight“ hoch und erhöht das Kursziel um 100 Euro auf 275 Euro. Analyst Toby Ogg verweist darauf, dass künstliche Intelligenz in Unternehmen von der Pilotphase in die produktive Nutzung übergeht. Auch das Branchenumfeld ist überwiegend freundlich: Workday, Salesforce und Microsoft legen ebenfalls zu.

    SAP aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 09.11.2026

    Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von SAP über einen Zuwachs von +20,13 % freuen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu SAP SE!
    Long
    201,75€
    Basispreis
    1,48
    Ask
    × 14,93
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    227,19€
    Basispreis
    1,35
    Ask
    × 14,98
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Allein seit letzter Woche ist die SAP Aktie damit um +2,26 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,99 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in SAP eine positive Entwicklung von +2,63 % erlebt.

    Geschenk Aktion Dein iPhone, dein Gewinn! Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen. Smartbroker+

    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von SAP?

    Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,66 %. Microsoft notiert im Plus, mit +0,57 %. Oracle notiert im Minus, mit -1,56 %. ServiceNow legt um +0,42 % zu Workday (A) notiert im Plus, mit +1,00 %.

    SAP Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,26 %
    1 Monat +14,99 %
    3 Monate +20,13 %
    1 Jahr -1,74 %
    Stand: 09.11.2026, 09:54 Uhr

    Die Aktie von SAP erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 16,42 %. Über 5 Jahre lag sie bei 10,21 %, über 10 Jahre bei 10,25 %.

    20 Milliarden € und ein Militär-Deal – beginnt jetzt der nächste Boom?


    Die SAP-Aktie hat am Freitag -2,3% verloren und notiert bei 210,75 €. Dabei gibt es interessante Neuigkeiten aus dem Geschäft mit staatlichen Auftraggebern. Der Softwarekonzern hat einen langfristigen Vertrag mit dem niederländischen Verteidigungsministerium abgeschlossen und will insgesamt mehr als 20 Milliarden € in souveräne Cloud-Lösungen investieren. Könnte sich daraus ein neuer Wachstumsmotor für SAP entwickeln? […] The post SAP-Aktie: 20 Milliarden € und ein Militär-Deal – beginnt jetzt der nächste Boom? first appeared on sharedeals.de.

    JPMorgan hebt SAP auf 'Overweight' - Ziel auf 275 Euro


    Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für SAP um 100 Euro auf 275 Euro erhöht und die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Das Thema KI gehe in den Unternehmen aus der Pilotphase in die produktive Nutzung über, schrieb Toby Ogg am …

    Microsoft und Amazon, die Gewinner des „blauen Tsunami“


    US-Präsident Donald Trump wurde bei den Zwischenwahlen von einem „blauen Tsunami“ überrollt. Die Demokraten haben jetzt die Mehrheit sowohl im Repräsentantenhaus als auch im Senat. Doch was bedeutet das für Investoren?

    Informationen zur SAP Aktie

    SAP ist ein führender Anbieter von Unternehmenssoftware (ERP, Cloud- und Datenplattformen, u.a. S/4HANA, Business Technology Platform). Fokus: Digitalisierung von Geschäftsprozessen für Großkonzerne und Mittelstand. Starke Marktstellung im globalen ERP-Segment. Wichtige Konkurrenten: Oracle, Microsoft, Salesforce, Workday. USP: tiefe Prozessintegration, breites Ökosystem, starke Industrie-Templates.

    Es gibt 1 Mrd. SAP Aktien. Damit ist das Unternehmen 264,44 Mrd. € wert.

    SAP Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob sich ein Einstieg bei der SAP Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur SAP Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    SAP

    +2,58 %
    +2,26 %
    +14,99 %
    +20,13 %
    -1,74 %
    +61,90 %
    +67,68 %
    +186,67 %
    +1.343.650,00 %
    ISIN:DE0007164600WKN:716460
    SAP direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Aktie im Fokus SAP klettert binnen eines Monats um 14,99 % - JPMorgan stuft hoch SAP steigt heute um 2,62 % und liegt damit nur noch 2,45 % unter dem 52-Wochen-Hoch vom 12. November 2025.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     