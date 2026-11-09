SAP klettert binnen eines Monats um 14,99 % - JPMorgan stuft hoch

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von SAP über einen Zuwachs von +20,13 % freuen.

JPMorgan stuft SAP von „Neutral“ auf „Overweight“ hoch und erhöht das Kursziel um 100 Euro auf 275 Euro. Analyst Toby Ogg verweist darauf, dass künstliche Intelligenz in Unternehmen von der Pilotphase in die produktive Nutzung übergeht. Auch das Branchenumfeld ist überwiegend freundlich: Workday, Salesforce und Microsoft legen ebenfalls zu.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Allein seit letzter Woche ist die SAP Aktie damit um +2,26 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,99 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in SAP eine positive Entwicklung von +2,63 % erlebt.

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von SAP?

Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,66 %. Microsoft notiert im Plus, mit +0,57 %. Oracle notiert im Minus, mit -1,56 %. ServiceNow legt um +0,42 % zu Workday (A) notiert im Plus, mit +1,00 %.

SAP Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +2,26 % 1 Monat +14,99 % 3 Monate +20,13 % 1 Jahr -1,74 %

Stand: 09.11.2026, 09:54 Uhr

Die Aktie von SAP erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 16,42 %. Über 5 Jahre lag sie bei 10,21 %, über 10 Jahre bei 10,25 %.

Die SAP-Aktie hat am Freitag -2,3% verloren und notiert bei 210,75 €. Dabei gibt es interessante Neuigkeiten aus dem Geschäft mit staatlichen Auftraggebern. Der Softwarekonzern hat einen langfristigen Vertrag mit dem niederländischen Verteidigungsministerium abgeschlossen und will insgesamt mehr als 20 Milliarden € in souveräne Cloud-Lösungen investieren. Könnte sich daraus ein neuer Wachstumsmotor für SAP entwickeln? […] The post SAP-Aktie: 20 Milliarden € und ein Militär-Deal – beginnt jetzt der nächste Boom? first appeared on sharedeals.de.

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für SAP um 100 Euro auf 275 Euro erhöht und die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Das Thema KI gehe in den Unternehmen aus der Pilotphase in die produktive Nutzung über, schrieb Toby Ogg am …

US-Präsident Donald Trump wurde bei den Zwischenwahlen von einem „blauen Tsunami“ überrollt. Die Demokraten haben jetzt die Mehrheit sowohl im Repräsentantenhaus als auch im Senat. Doch was bedeutet das für Investoren?

Informationen zur SAP Aktie

SAP ist ein führender Anbieter von Unternehmenssoftware (ERP, Cloud- und Datenplattformen, u.a. S/4HANA, Business Technology Platform). Fokus: Digitalisierung von Geschäftsprozessen für Großkonzerne und Mittelstand. Starke Marktstellung im globalen ERP-Segment. Wichtige Konkurrenten: Oracle, Microsoft, Salesforce, Workday. USP: tiefe Prozessintegration, breites Ökosystem, starke Industrie-Templates.

Es gibt 1 Mrd. SAP Aktien. Damit ist das Unternehmen 264,44 Mrd. € wert.

SAP Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob sich ein Einstieg bei der SAP Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur SAP Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.