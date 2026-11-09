DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft DEUTZ AG auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Bewertung von Deutz beim Kursziel von 14,50 Euro mit "Buy" aufgenommen. Deutz sei eine erstklassige Aktie aus dem Verteidigungssektor, die als Motorenhersteller falsch bewertet sei, schrieb Mira Wiegratz in ihrer am Montag vorliegenden Kaufempfehlung. Die nächsten Wachstumstreiber seien ein niederländischer Fahrzeugauftrag, der Mitte November fällig sei, Folgeaufträge für Bergungsfahrzeuge sowie das neue Radfahrzeugprogramm der Bundeswehr./la/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 08:07 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,07 % und einem Kurs von 9,575EUR auf Tradegate BSX (09. November 2026, 09:53 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Mira Wiegratz

Analysiertes Unternehmen: DEUTZ AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 14,50

Kursziel alt: 14,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

