Millionen-Auftrag für Rheinmetall: Ist das erst der Anfang einer Auftragsflut?
Rheinmetall im Rüstungsrausch
Rheinmetall sichert sich einen Großauftrag aus Belgien: 20 Skyranger-Systeme für mehrere Hundert Millionen Euro. Weitere Aufträge könnten folgen.
- Belgien bestellt 20 Skyranger samt Logistik
- Lieferung ab 2028 schützt Infrastruktur vor Drohnen
- Rheinmetall baut Kapazität auf 400 Türme jährlich aus
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Der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall hat einen weiteren Großauftrag aus einem NATO-Mitgliedstaat erhalten. Belgien bestellt 20 Flugabwehrsysteme des Typs Skyranger 30 samt logistischer Unterstützung. Der Auftragswert liegt nach Unternehmensangaben im mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich.
Die Systeme sollen ab Ende 2028 ausgeliefert werden und künftig belgisches Territorium sowie kritische Infrastruktur vor Bedrohungen aus der Luft schützen. Besonders die Abwehr von Drohnen spielt dabei eine wichtige Rolle. Die Bestellung ist Bestandteil einer deutlich größeren Rüstungsoffensive. Bereits im Juli hatte Belgien gemeinsam mit den Niederlanden ein Luftverteidigungsprogramm im Gesamtvolumen von 3,1 Milliarden Euro angekündigt.
Neben den 20 Skyranger-Systemen umfasst das Paket zehn NASAMS-Flugabwehreinheiten des norwegischen Herstellers Kongsberg, 14 Radarsysteme sowie 54 Kommandofahrzeuge. Skyranger 30 ist für die Abwehr von Drohnen und anderen niedrig fliegenden Zielen ausgelegt. Das System verfügt über eine 30-Millimeter-Kanone mit programmierbarer Munition und kann sowohl stationär als auch auf gepanzerten Fahrzeugen eingesetzt werden.
Rheinmetalls Luftverteidigung boomt
Für Rheinmetall entwickelt sich die Flugabwehr zu einem besonders dynamischen Wachstumsmarkt. In den ersten neun Monaten 2026 steigerte die Sparte Air Defence ihren Umsatz um 63 Prozent auf 731 Millionen Euro. Der Auftragsbestand erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr sogar um 81 Prozent auf rund 4,1 Milliarden Euro. Die Nachfrage wächst europaweit. Deutschland hat bereits 19 Skyranger-Systeme bestellt, Österreich 36. Auch die Niederlande und Dänemark setzen auf die Technologie.
Rheinmetall will deshalb die jährliche Produktionskapazität schrittweise von ursprünglich 70 bis 100 auf bis zu 400 Skyranger-Türme ausbauen. Zusätzliches Geschäft könnte aus Belgien folgen. Nach Angaben des Konzerns gibt es Interesse, die Zusammenarbeit auf weitere stationäre und mobile Lösungen zur Drohnenabwehr auszuweiten.
Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,88 % und einem Kurs von 830,8EUR auf Tradegate BSX (09. November 2026, 10:34 Uhr) gehandelt.
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