Börsenstart Europa - 09.11. - Eurozone 50 stark +1,33 %

Der MDAX bewegt sich bei 30.780,85 PKT und steigt um +0,85 %. Top-Werte: Salzgitter +2,52 %, Nemetschek +2,51 %, Deutz +2,44 % Flop-Werte: Lanxess -5,28 %, AUMOVIO -1,88 %, Evonik Industries -1,72 %

Der DAX steht bei 25.974,72 PKT und gewinnt bisher +1,13 %. Top-Werte: Commerzbank +4,05 %, Deutsche Bank +2,69 %, SAP +2,45 % Flop-Werte: Hochtief -2,93 %, Fresenius Medical Care -1,87 %, Hannover Rueck -1,37 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Der TecDAX steht aktuell (09:59:34) bei 4.027,57 PKT und steigt um +0,89 %.

Top-Werte: OHB +4,09 %, Nemetschek +2,51 %, SAP +2,45 %

Flop-Werte: Carl Zeiss Meditec -1,75 %, Deutsche Telekom -1,04 %, Siemens Healthineers -0,97 %

Der Eurozone 50 bewegt sich bei 6.222,34 PKT und steigt um +1,33 %.

Top-Werte: UniCredit +5,51 %, BBVA +2,84 %, Deutsche Bank +2,69 %

Flop-Werte: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton -2,69 %, Hermes International -1,31 %, Deutsche Telekom -1,04 %

Der AT 20 steht bei 6.528,71 PKT und gewinnt bisher +1,31 %.

Top-Werte: Raiffeisen Bank International +2,95 %, BAWAG Group +2,56 %, PORR +2,52 %

Flop-Werte: Lenzing -1,26 %, Mayr-Melnhof Karton -0,75 %

Der CH 20 bewegt sich bei 14.803,31 PKT und steigt um +0,40 %.

Top-Werte: Lonza Group +1,33 %, Roche Holding Bearer Participation Cert +1,20 %, Sandoz Group +1,06 %

Flop-Werte: Swiss Re -1,64 %, Logitech International -1,58 %

Der SE 30 steht aktuell (09:56:25) bei 3.282,15 PKT und steigt um +0,84 %.

Top-Werte: Swedbank Shs(A) +1,88 %, Svenska Handelsbanken Registered (A) +1,80 %, Nordea Bank Abp +1,51 %

Flop-Werte: H & M Hennes & Mauritz (B) -0,43 %, Assa Abloy Registered (B) -0,11 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:59:20) bei 6.560,00 PKT und steigt um +1,23 %.

Top-Werte: HELLENiQ ENERGY Holdings +2,88 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +1,84 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction +1,53 %

Flop-Werte: Allwyn -3,99 %, Coca-Cola HBC -1,35 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -0,82 %