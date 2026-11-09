Reactive Technologies ernennt den ehemaligen Hitachi Energy-CEO Claudio Facchin zum Vorstandsvorsitzenden

Die Ernennung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Reactive Technologies die weltweite Einführung seiner messbasierten Netztechnologien beschleunigt und Netzbetreibern ermöglicht, die durch die Energiewende, die Elektrifizierung und die schnell wachsende KI-gestützte Nachfrage entstehenden Stabilitätsherausforderungen zu messen und zu bewältigen.

LONDON, 9. November 2026 /PRNewswire/ -- Reactive Technologies, ein globaler Anbieter von Technologien zur Messung der Netzstabilität, hat Claudio Facchin, den ehemaligen CEO von Hitachi Energy, zum Vorsitzenden seines Verwaltungsrats ernannt. Die Ernennung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Netzbetreiber eine bessere Transparenz der Stabilitätsrisiken in zunehmend komplexen Stromnetzen anstreben.

Claudio verfügt über umfangreiche internationale Führungserfahrung in den Bereichen Energie, Elektrifizierung und Energietechnik. Zuvor war er CEO von Hitachi Energy und bekleidete mehrere leitende Positionen bei ABB, darunter die des Präsidenten von ABB Power Grids.

Seine Erfolgsbilanz bei der Führung und Transformation globaler Technologieunternehmen, kombiniert mit seinem profunden Verständnis der Energiewirtschaft, wird eine wertvolle strategische Perspektive einbringen, während Reactive Technologies seine internationale Präsenz ausbaut und seine Branchenpartnerschaften stärkt.

Claudio Facchin, Vorsitzender von Reactive Technologies, sagte:

„Damit unser globales Energiesystem ein langfristiges, nachhaltiges Wirtschaftswachstum ermöglicht, ist es unerlässlich, eine sichere, flexible und widerstandsfähige elektrische Infrastruktur bereitzustellen." Da die Stromversorgungssysteme immer komplexer werden, freue ich mich darauf, das Team von Reactive Technologies dabei zu unterstützen, die weltweite Verbreitung seiner einzigartigen Echtzeit-Stabilitätsmesslösungen voranzutreiben."

Marc Borrett, CEO von Reactive Technologies, sagte:

„Wir freuen uns sehr, Claudio als Vorsitzenden begrüßen zu dürfen." Sein profundes Verständnis der Energiewirtschaft und seine Erfahrung in der Führung globaler Technologieunternehmen werden dazu beitragen, unsere Mission zu beschleunigen, die verlässliche Netztransparenz bereitzustellen, die Energieversorger für den Betrieb robuster Stromsysteme benötigen."

Über Claudio Facchin

Claudio Facchin ist Mitglied des Verwaltungsrats von Vestas Wind Systems A/S.

Zuvor war er CEO von Hitachi Energy (2020–2024), nachdem er leitende Positionen bei ABB innehatte, darunter Präsident von ABB Power Grids (2016–2019) und Präsident von ABB Power Systems (2014–2015). Zu seinen internationalen Führungserfahrungen zählen auch die Positionen als Senior Vice President, Leiter Nordasien und Vorsitzender von ABB China (2010–2013).

Claudio schloss sein Studium des Maschinenbaus und Wirtschaftsingenieurwesens am Politecnico di Milano im Jahr 1989 ab. Er ist italienischer Staatsbürger und lebt in Zürich, Schweiz.

Über Reactive Technologies

Reactive Technologies ist ein weltweit tätiges Unternehmen für netzverbessernde Technologien (GETs), das sich mit den Herausforderungen der Energiewende, der Elektrifizierung und des zunehmenden Lastwachstums auseinandersetzt. Mit der bewährten GridVerix-Plattform bietet Reactive Technologies datengestützte Echtzeit-Einblicke in die Stabilität und Zuverlässigkeit des Stromnetzes, basierend auf direkten Messungen und bereitgestellt über ein Data-as-a-Service-Modell.

Dies ermöglicht es Netzbetreibern, Energieversorgern und Anlagenbesitzern weltweit, im Zuge der kontinuierlichen Weiterentwicklung des Netzes mit größerer Transparenz, Effizienz und Widerstandsfähigkeit zu planen und zu arbeiten.

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