🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDt. Beteiligungs AG AktievorwärtsNachrichten zu Dt. Beteiligungs AG

    Dt. Beteiligungs AG: Green-Datahub-Rechenzentren erfolgreich verkauft

    53 Aufrufe 53 0 Kommentare 0 Kommentare

    Neuer Eigentümer, bewährter Betreiber: Die DBAG hat zwei Hamburger Rechenzentren verkauft. akquinet bleibt langfristig als Mieter und Betreiber an Bord.

    Dt. Beteiligungs AG: Green-Datahub-Rechenzentren erfolgreich verkauft
    Foto: adobe.stock.com
    • Die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) hat die beiden Hamburger Rechenzentren „Alsterdorf“ und „Rahlstedt“ von Green Datahub verkauft.
    • Käufer ist ein von Westend Real Assets beratener offener Spezial-AIF; die Transaktion ist bereits abgeschlossen, der Kaufpreis bleibt vertraulich.
    • Green Datahub war seit Juni 2022 Teil des DBAG-Portfolios und wurde im Rahmen der Strategie „Langfristige Beteiligungen“ entwickelt.
    • Während der Beteiligung wurde das zweite Rechenzentrum in Rahlstedt mit einem Projektvolumen von mehr als 60 Millionen Euro fertiggestellt – im Zeit- und Budgetrahmen.
    • Das DBAG-Portfoliounternehmen akquinet wird die Rechenzentren weiterhin langfristig mieten, betreiben und die Flächen vermieten.
    • Es ist der zweite Exit aus der Strategie „Langfristige Beteiligungen“ und der fünfte Exit der DBAG im laufenden Geschäftsjahr 2026.

    Der nächste wichtige Termin, Deutsches Eigenkapitalforum 2026, bei Dt. Beteiligungs AG ist am 24.11.2026.

    Der Kurs von Dt. Beteiligungs AG lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 19,960EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,36 % im Plus.
    9 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 20,050EUR das entspricht einem Plus von +0,45 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.917,16PKT (+0,53 %).


    Dt. Beteiligungs AG

    +2,82 %
    +4,63 %
    +1,15 %
    -9,04 %
    -19,75 %
    -31,86 %
    -51,27 %
    -27,61 %
    +1.060,97 %
    ISIN:DE000A1TNUT7WKN:A1TNUT
    Dt. Beteiligungs AG direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Geschenk Aktion Dein iPhone, dein Gewinn! Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen. Smartbroker+





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Dt. Beteiligungs AG: Green-Datahub-Rechenzentren erfolgreich verkauft Neuer Eigentümer, bewährter Betreiber: Die DBAG hat zwei Hamburger Rechenzentren verkauft. akquinet bleibt langfristig als Mieter und Betreiber an Bord.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     