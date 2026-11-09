Dt. Beteiligungs AG: Green-Datahub-Rechenzentren erfolgreich verkauft
Neuer Eigentümer, bewährter Betreiber: Die DBAG hat zwei Hamburger Rechenzentren verkauft. akquinet bleibt langfristig als Mieter und Betreiber an Bord.
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- Die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) hat die beiden Hamburger Rechenzentren „Alsterdorf“ und „Rahlstedt“ von Green Datahub verkauft.
- Käufer ist ein von Westend Real Assets beratener offener Spezial-AIF; die Transaktion ist bereits abgeschlossen, der Kaufpreis bleibt vertraulich.
- Green Datahub war seit Juni 2022 Teil des DBAG-Portfolios und wurde im Rahmen der Strategie „Langfristige Beteiligungen“ entwickelt.
- Während der Beteiligung wurde das zweite Rechenzentrum in Rahlstedt mit einem Projektvolumen von mehr als 60 Millionen Euro fertiggestellt – im Zeit- und Budgetrahmen.
- Das DBAG-Portfoliounternehmen akquinet wird die Rechenzentren weiterhin langfristig mieten, betreiben und die Flächen vermieten.
- Es ist der zweite Exit aus der Strategie „Langfristige Beteiligungen“ und der fünfte Exit der DBAG im laufenden Geschäftsjahr 2026.
Der nächste wichtige Termin, Deutsches Eigenkapitalforum 2026, bei Dt. Beteiligungs AG ist am 24.11.2026.
Der Kurs von Dt. Beteiligungs AG lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 19,960EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,36 % im
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