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    Anthropic-IPO wackelt: So kommen Anleger aus Deutschland an die Aktie

    Nasdaq-Mega-IPO

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    Der Anthropic-Börsengang war für November geplant, doch laut Reuters droht wegen der Turbulenzen bei KI-Aktien eine Verzögerung. So kommen Anleger aus Deutschland an die Aktie und welcher Haken lauert.

    Nasdaq-Mega-IPO - Anthropic-IPO wackelt: So kommen Anleger aus Deutschland an die Aktie
    Foto: Andrej Sokolow - dpa

    Wackelt der größte KI-Börsengang des Jahres? Anthropic, das Unternehmen hinter dem KI-Modell Claude, will an die Nasdaq. Ursprünglich war der Start der Roadshow für diese Woche geplant, die Erstnotiz wurde laut Medienberichten für den 19. oder 20. November erwartet.

    Doch nach den jüngsten Kursturbulenzen bei KI-Aktien droht womöglich eine Verzögerung: Wie Reuters unter Berufung auf vier Insider berichtet, zweifeln Investoren daran, dass die Roadshow rechtzeitig für eine Notierung im November starten kann. Einige halten die zuletzt diskutierte Bewertung von 1,5 Billionen Dollar für zu hoch. Anthropic wollte sich nicht äußern.

    Wie können Anleger aus Deutschland die Aktie erwerben? Heute noch gar nicht, denn Preisspanne und Aktienzahl sind noch nicht bekannt. Der Weg führt über die Zeichnung: Anleger geben vor dem Handelsstart ein Kaufangebot zum späteren Ausgabepreis ab. Das ist nur über Broker möglich, die Anthropic für Privatanleger benannt hat – nicht jeder Anbieter ist dabei. Wer dort kein Depot hat, kann erst nach der Erstnotiz unter dem Kürzel ANT kaufen.

    Die Zahlen: Zuletzt wurde Anthropic mit 965 Milliarden US-Dollar bewertet. Im dritten Quartal setzte das Unternehmen rund 16,8 Milliarden Dollar um. Die Oktober-Zahl ließ das Unternehmen im aktualisierten Prospekt offen. Laut Reuters warten Investoren darauf.

    Und der Haken?
    Eine Zuteilung ist nie sicher. Hinzu kommen begrenzte Stimmrechte, eine mögliche Verwässerung und ein Lock-up bis voraussichtlich Mai 2027 sowie die Tatsache, dass keine Dividende geplant ist.

    Ob der Zeitplan eingehalten wird, ist offen.

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

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    Ferdinand Hammer schreibt seit 2017 für die Redaktion von wallstreetONLINE. Zuvor war er unter anderem für das Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) tätig. Sein besonderes Interesse gilt ESG-Investments und US-Tech-Aktien. Als Early Adopter von Elektrofahrzeugen schreibt er häufig über E-Auto-Aktien und testet gelegentlich auch batterieelektrische Fahrzeuge.
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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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