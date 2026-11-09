BMW stellt die Weichen neu: Dieser Batterie-Deal könnte alles verändern

Der Münchner Autobauer BMW stellt seine Batterie-Beschaffung breiter auf und setzt künftig verstärkt auf die südkoreanischen Hersteller Samsung SDI und LG Energy Solution. Die neuen Partnerschaften sollen die Lieferketten für Elektroautos stabilisieren und die Abhängigkeit von einzelnen Regionen verringern. Besonders die starke Stellung Chinas in der Batterieindustrie spielt dabei eine wichtige Rolle.

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Wie der DAX-Konzern am Montag mitteilte, wird Samsung SDI künftig Batteriezellen aus europäischen Werken liefern. LG Energy Solution übernimmt entsprechende Lieferungen aus den USA. Der Start ist für Ende der 2020er Jahre vorgesehen.

BMW reduziert die Abhängigkeit von China

Die neuen Verträge ergänzen das bestehende Lieferantennetzwerk. In Europa arbeitet BMW bislang unter anderem mit den chinesischen Batterieherstellern CATL und EVE Energy zusammen, die ebenfalls vor Ort produzieren. Mit Samsung SDI kommt nun ein weiterer großer Anbieter hinzu. Dadurch verteilt BMW seine Beschaffung auf mehrere Hersteller und versucht, mögliche Lieferausfälle besser abzufedern.

Die Strategie folgt dem Prinzip "Local for Local". Batteriezellen sollen möglichst dort hergestellt werden, wo auch die Fahrzeuge produziert werden. Das verkürzt Transportwege und kann logistische Risiken reduzieren.

Neue Batterien sollen Reichweite deutlich erhöhen

Die Partnerschaften sind Teil der Elektro-Offensive rund um BMWs sechste Batteriegeneration. Die neue Technologie soll die Energiedichte um mehr als 20 Prozent steigern. Gleichzeitig sollen Reichweite und Ladegeschwindigkeit um bis zu 30 Prozent verbessert werden. Für die Montage der Hochvoltbatterien hat BMW fünf neue Produktionsstandorte aufgebaut. Sie befinden sich in Irlbach-Straßkirchen in Bayern, Debrecen in Ungarn, Shenyang in China, Woodruff in den USA und San Luis Potosí in Mexiko.

Die neuen Liefervereinbarungen sollen sicherstellen, dass diese Werke langfristig ausreichend Batteriezellen erhalten.

Für Anleger steht vor allem die strategische Bedeutung im Vordergrund: BMW diversifiziert seine Lieferantenbasis und stärkt die regionale Produktion. Direkte Auswirkungen auf Umsatz oder Gewinn lassen sich aus der Ankündigung zunächst nicht ableiten, da das Unternehmen weder Vertragsvolumina noch konkrete Abnahmemengen veröffentlicht hat.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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Paul Späthling

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Paul Späthling schreibt seit September 2025 für wallstreetONLINE. Zuvor hat er auf Finanz- und Tech-Plattformen über unter anderem zukunftsträchtige Themenbereiche berichtet und seine Leser über News und Trends up-to-date gehalten. Seine große Leidenschaft gilt dem Art Trade. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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