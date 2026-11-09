🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBMW AktievorwärtsNachrichten zu BMW

    BMW stellt die Weichen neu: Dieser Batterie-Deal könnte alles verändern

    BMW zieht Konsequenzen

    181 Aufrufe 181 0 Kommentare 0 Kommentare

    BMW setzt auf Samsung SDI und LG Energy Solution, um seine Batterie-Lieferketten zu stärken, die China-Abhängigkeit zu senken und die Elektro-Offensive abzusichern.

    Für Sie zusammengefasst
    BMW zieht Konsequenzen - BMW stellt die Weichen neu: Dieser Batterie-Deal könnte alles verändern
    Foto: picture alliance / NurPhoto | Jakub Porzycki

    Der Münchner Autobauer BMW stellt seine Batterie-Beschaffung breiter auf und setzt künftig verstärkt auf die südkoreanischen Hersteller Samsung SDI und LG Energy Solution. Die neuen Partnerschaften sollen die Lieferketten für Elektroautos stabilisieren und die Abhängigkeit von einzelnen Regionen verringern. Besonders die starke Stellung Chinas in der Batterieindustrie spielt dabei eine wichtige Rolle.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu BMW - Bayerische Motoren Werke AG!
    Long
    55,42€
    Basispreis
    0,41
    Ask
    × 14,78
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    63,05€
    Basispreis
    0,42
    Ask
    × 14,09
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Depot eröffnen und iPhone gewinnenSMARTBROKER+ verlost fünf Apple iPhone Duos unter allen, die bis zum 13. November ein Depot eröffnen. → Jetzt Lose gewinnen

     

    Wie der DAX-Konzern am Montag mitteilte, wird Samsung SDI künftig Batteriezellen aus europäischen Werken liefern. LG Energy Solution übernimmt entsprechende Lieferungen aus den USA. Der Start ist für Ende der 2020er Jahre vorgesehen.

    BMW reduziert die Abhängigkeit von China

    Die neuen Verträge ergänzen das bestehende Lieferantennetzwerk. In Europa arbeitet BMW bislang unter anderem mit den chinesischen Batterieherstellern CATL und EVE Energy zusammen, die ebenfalls vor Ort produzieren. Mit Samsung SDI kommt nun ein weiterer großer Anbieter hinzu. Dadurch verteilt BMW seine Beschaffung auf mehrere Hersteller und versucht, mögliche Lieferausfälle besser abzufedern.

    Die Strategie folgt dem Prinzip "Local for Local". Batteriezellen sollen möglichst dort hergestellt werden, wo auch die Fahrzeuge produziert werden. Das verkürzt Transportwege und kann logistische Risiken reduzieren.

    Neue Batterien sollen Reichweite deutlich erhöhen

    Die Partnerschaften sind Teil der Elektro-Offensive rund um BMWs sechste Batteriegeneration. Die neue Technologie soll die Energiedichte um mehr als 20 Prozent steigern. Gleichzeitig sollen Reichweite und Ladegeschwindigkeit um bis zu 30 Prozent verbessert werden. Für die Montage der Hochvoltbatterien hat BMW fünf neue Produktionsstandorte aufgebaut. Sie befinden sich in Irlbach-Straßkirchen in Bayern, Debrecen in Ungarn, Shenyang in China, Woodruff in den USA und San Luis Potosí in Mexiko.

    Die neuen Liefervereinbarungen sollen sicherstellen, dass diese Werke langfristig ausreichend Batteriezellen erhalten.

    Für Anleger steht vor allem die strategische Bedeutung im Vordergrund: BMW diversifiziert seine Lieferantenbasis und stärkt die regionale Produktion. Direkte Auswirkungen auf Umsatz oder Gewinn lassen sich aus der Ankündigung zunächst nicht ableiten, da das Unternehmen weder Vertragsvolumina noch konkrete Abnahmemengen veröffentlicht hat.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,85 % und einem Kurs von 59,60EUR auf Tradegate BSX (09. November 2026, 13:49 Uhr) gehandelt.

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    RedakteurPaul Späthling
    Redakteur für Nachrichten
    Mehr anzeigen
    Paul Späthling schreibt seit September 2025 für wallstreetONLINE. Zuvor hat er auf Finanz- und Tech-Plattformen über unter anderem zukunftsträchtige Themenbereiche berichtet und seine Leser über News und Trends up-to-date gehalten. Seine große Leidenschaft gilt dem Art Trade.
    Mehr anzeigen
    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Podcast "Börse, Baby!"



    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    BMW zieht Konsequenzen BMW stellt die Weichen neu: Dieser Batterie-Deal könnte alles verändern BMW setzt auf Samsung SDI und LG Energy Solution, um seine Batterie-Lieferketten zu stärken, die China-Abhängigkeit zu senken und die Elektro-Offensive abzusichern.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     