Unicredit plant 2027 Sonder-Hauptversammlung bei Commerzbank
ROUNDUP
- Unicredit erwartet Anfang 2027 Commerzbank-Kontrolle
- Orcel plant neue Aufsichtsräte für die Commerzbank
- Unicredit steigert Quartalsgewinn und hebt Jahresziel
MAILAND (dpa-AFX) - Die italienische Großbank Unicredit rechnet Anfang 2027 mit der Übernahme des Zepters bei der Commerzbank . Die noch fehlenden Genehmigungen dürften Ende November vorliegen, teilte das Geldhaus am Montag in Mailand mit. Nach der Übernahme der Kontrolle will Unicredit-Chef Andrea Orcel bei dem Frankfurter Geldhaus eine außerordentliche Hauptversammlung beantragen. Dort will er dann mit den Unicredit-Stimmen neue Vertreter in den Aufsichtsrat des Dax-Konzerns schicken. Anschließend will er seine Pläne für die Commerzbank umsetzen.
Wann es genau losgehe, hänge vom Zeitpunkt der Hauptversammlung ab, heißt es in der Mitteilung, die die Unicredit am Montag anlässlich ihrer Zwischenbilanz veröffentlichte. Im Auge hat Orcel dafür das erste Quartal 2027. Zugleich meldete die Unicredit einen Gewinnsprung für das Sommerquartal und legte die Latte für das Gesamtjahr höher.
Im dritten Quartal verdiente das Mailänder Institut dank höherer Erträge deutlich mehr als von Analysten erwartet. Der Überschuss sprang um fast ein Viertel auf knapp 3,3 Milliarden Euro nach oben. Für das Gesamtjahr peilt Orcel jetzt vor Sonderaufwendungen einen Gewinn von deutlich mehr als 11,5 Milliarden Euro an./stw/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie
Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,15 % und einem Kurs von 25.978 auf Ariva Indikation (09. November 2026, 10:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Commerzbank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9600 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,71EUR. Von den letzten 7 Analysten der Commerzbank Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von -1,59 %/+5,98 % bedeutet.
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Das hat sich leider heute in die falsche Richtung gedreht.Hier wird ein Unternehmen mit einem KGV von unter 10 an
wenn ich das wüsste…bin ja froh, dass wir die 40 wieder gesehen haben, ich hatte vor dem Tal , das wir jetzt hatten bei über 40 zum erstenmal überhaupt ein paar aktien (ca.14% meines bestandes) verkauft und auch einige % der KO‘s.