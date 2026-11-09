JPMORGAN stuft HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG auf 'Underweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hannover Rück nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 270 Euro auf "Underweight" belassen. Das Ergebnis des Rückversicherers habe zwar positiv überrascht, schrieb Kamran Hossain in seiner ersten Reaktion am Montag. Allerdings habe die Solvency-II-Quote die Markterwartung deutlich verfehlt. Diesbezüglich würden nun einige Fragen laut. Dies gelte auch für das Wachstum, das sich zwar verbessert habe, aber im Bereich Schaden- und Unfallrückversicherung weiterhin unter dem angepassten Ziel liege./rob/la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 07:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 07:35 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 07:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 07:35 / GMT
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Die Hannover Rueck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,62 % und einem Kurs von 289,2EUR auf Tradegate BSX (09. November 2026, 10:19 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Kamran M Hossain
Analysiertes Unternehmen: HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 270
Kursziel alt: 270
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Kamran M Hossain
Analysiertes Unternehmen: HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 270
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