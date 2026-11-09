JPMORGAN stuft HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hannover Rück nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 270 Euro auf "Underweight" belassen. Das Ergebnis des Rückversicherers habe zwar positiv überrascht, schrieb Kamran Hossain in seiner ersten Reaktion am Montag. Allerdings habe die Solvency-II-Quote die Markterwartung deutlich verfehlt. Diesbezüglich würden nun einige Fragen laut. Dies gelte auch für das Wachstum, das sich zwar verbessert habe, aber im Bereich Schaden- und Unfallrückversicherung weiterhin unter dem angepassten Ziel liege./rob/la/agVeröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 07:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 07:35 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hannover Rueck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,62 % und einem Kurs von 289,2EUR auf Tradegate BSX (09. November 2026, 10:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Kamran M Hossain

Analysiertes Unternehmen: HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 270

Kursziel alt: 270

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 270,00 € , was einem Rückgang von -6,57% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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