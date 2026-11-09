Nvidia-Skandal als Auslöser? Börsengeschichte zeigt Gefahr für Bullen!

Die Börsengeschichte zeigt, dass die Bullen bereits in großer Gefahr sind - und nun kommt noch der Skandal um Nvidia-Chef Huang hinzu. Huang hat sein Verhältnis mit der gleichnamigen Chefin von Megaspeed eingestanden, die laut US-Geheimdiensten eine Spionin Chinas ist. Damit ist der Nvidia-Chef Huang als zentrale Figur der KI-Blase - Nvidia garantiert Kredite für viele Datencenterfirmen und ist das absolute Zentrum der KI-Zirkelfinanzierung - stark angezählt und dürfte nicht mehr lange in dieser Position bleiben. Und damit dürfte ans Licht kommen, dass über die Firma Megaspeed und seine geliebte China faktisch Hochleistungs-Chips von Nvidia erhalten hat! Damit ist die ohnehin schon angestochene KI-Blase in größter Gefahr - und das zeigt auch ein Blick in die Börsengeschichte: bei ähnlichen Kursverläufen an der Wall Street wurde es in der Folge sehr ungemütlich..

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