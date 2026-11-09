1,25 Milliarden Euro für KI! Telekom kann sich vor Nachfrage kaum retten

Zu den Kunden gehören Schwergewichte der deutschen Industrie wie Siemens und Daimler Truck. Auch der Münchner Robotikspezialist Agile Robots nutzt die Infrastruktur. T-Systems-Chef Ferri Abolhassan verweist zudem auf eine gut gefüllte Pipeline weiterer Projekte.

Der KI-Boom erreicht die Deutsche Telekom mit voller Wucht. Der DAX-Konzern investiert weitere 250 Millionen Euro in sein KI-Rechenzentrum in München. Der Grund: Die Nachfrage nach Rechenleistung ist so groß, dass die erste Ausbaustufe bereits vollständig ausgelastet ist.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Telekom investiert jetzt insgesamt 1,25 Milliarden Euro

Erst im Februar hatte die Telekom ihre sogenannte Industrial AI Cloud im Münchner Tucherpark offiziell eröffnet. Gemeinsam mit Nvidia und weiteren Partnern wurde dafür rund eine Milliarde Euro investiert. Mit der neuen Ausbauphase steigt das Gesamtvolumen auf rund 1,25 Milliarden Euro. Der Strombedarf der Server soll auf insgesamt 20 Megawatt wachsen. Zum Einsatz kommen leistungsstarke Nvidia-Prozessoren der neuen Blackwell-Ultra-Generation B300, die insbesondere für das Training komplexer KI-Modelle entwickelt wurden.

Bereits im Juni hatte Telekom-Chef Tim Höttges angekündigt, die Zahl der Nvidia-Prozessoren perspektivisch von 10.000 auf rund 20.000 zu erhöhen.

KI-Geschäft soll sich bis 2030 mehr als verdreifachen

Für die Telekom entwickelt sich künstliche Intelligenz zunehmend zu einem eigenständigen Geschäftsfeld. Allein außerhalb der USA rechnet der Konzern 2026 mit rund 250 Millionen Euro KI-bezogenem Geschäftskundenumsatz. Bis 2030 soll dieser auf etwa 800 Millionen Euro steigen.

Über die Tochter T-Systems bietet die Telekom Unternehmen eine europäische Alternative zu den großen US-Cloudanbietern. Gerade für Industriekonzerne, die sensible Produktionsdaten verarbeiten, sind Datenschutz und digitale Souveränität wichtige Argumente.

In München können Unternehmen unter anderem eigene KI-Modelle trainieren, Produktionsprozesse simulieren und intelligente Roboter entwickeln.

Für Anleger liefert die vollständige Auslastung der ersten Ausbaustufe ein wichtiges Signal: Die Nachfrage nach industrieller KI-Infrastruktur ist bereits vorhanden. Wie schnell sich die zusätzlichen Investitionen auszahlen, hängt allerdings von der weiteren Auslastung und den Betriebskosten ab.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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Paul Späthling

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Paul Späthling schreibt seit September 2025 für wallstreetONLINE. Zuvor hat er auf Finanz- und Tech-Plattformen über unter anderem zukunftsträchtige Themenbereiche berichtet und seine Leser über News und Trends up-to-date gehalten. Seine große Leidenschaft gilt dem Art Trade. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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