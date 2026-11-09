1,25 Milliarden Euro für KI! Telekom kann sich vor Nachfrage kaum retten
KI-Fabrik ausgebucht
Die Telekom investiert weitere 250 Millionen Euro in ihre ausgebuchte KI-Fabrik in München. Nvidia-Chips und starke Nachfrage treiben den Ausbau voran.
Der KI-Boom erreicht die Deutsche Telekom mit voller Wucht. Der DAX-Konzern investiert weitere 250 Millionen Euro in sein KI-Rechenzentrum in München. Der Grund: Die Nachfrage nach Rechenleistung ist so groß, dass die erste Ausbaustufe bereits vollständig ausgelastet ist.
Zu den Kunden gehören Schwergewichte der deutschen Industrie wie Siemens und Daimler Truck. Auch der Münchner Robotikspezialist Agile Robots nutzt die Infrastruktur. T-Systems-Chef Ferri Abolhassan verweist zudem auf eine gut gefüllte Pipeline weiterer Projekte.
Telekom investiert jetzt insgesamt 1,25 Milliarden Euro
Erst im Februar hatte die Telekom ihre sogenannte Industrial AI Cloud im Münchner Tucherpark offiziell eröffnet. Gemeinsam mit Nvidia und weiteren Partnern wurde dafür rund eine Milliarde Euro investiert. Mit der neuen Ausbauphase steigt das Gesamtvolumen auf rund 1,25 Milliarden Euro. Der Strombedarf der Server soll auf insgesamt 20 Megawatt wachsen. Zum Einsatz kommen leistungsstarke Nvidia-Prozessoren der neuen Blackwell-Ultra-Generation B300, die insbesondere für das Training komplexer KI-Modelle entwickelt wurden.
Bereits im Juni hatte Telekom-Chef Tim Höttges angekündigt, die Zahl der Nvidia-Prozessoren perspektivisch von 10.000 auf rund 20.000 zu erhöhen.
KI-Geschäft soll sich bis 2030 mehr als verdreifachen
Für die Telekom entwickelt sich künstliche Intelligenz zunehmend zu einem eigenständigen Geschäftsfeld. Allein außerhalb der USA rechnet der Konzern 2026 mit rund 250 Millionen Euro KI-bezogenem Geschäftskundenumsatz. Bis 2030 soll dieser auf etwa 800 Millionen Euro steigen.
Über die Tochter T-Systems bietet die Telekom Unternehmen eine europäische Alternative zu den großen US-Cloudanbietern. Gerade für Industriekonzerne, die sensible Produktionsdaten verarbeiten, sind Datenschutz und digitale Souveränität wichtige Argumente.
In München können Unternehmen unter anderem eigene KI-Modelle trainieren, Produktionsprozesse simulieren und intelligente Roboter entwickeln.
Für Anleger liefert die vollständige Auslastung der ersten Ausbaustufe ein wichtiges Signal: Die Nachfrage nach industrieller KI-Infrastruktur ist bereits vorhanden. Wie schnell sich die zusätzlichen Investitionen auszahlen, hängt allerdings von der weiteren Auslastung und den Betriebskosten ab.
Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion
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