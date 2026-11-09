Chemiewerte geben nach: Lanxess verliert deutlich

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Lanxess mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -23,03 % hinnehmen.

Im Chemiesektor geben neben Lanxess auch Evonik Industries, BASF und Solvay nach. Lanxess verzeichnet dabei deutlich größere Verluste als die Wettbewerber. Einen konkreten unternehmensspezifischen Auslöser für den Rückgang gibt es nicht.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Lanxess Aktie damit um +8,70 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,12 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Lanxess -28,75 % verloren.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,71 % geändert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,87 %. Solvay notiert im Minus, mit -0,25 %. Evonik Industries notiert im Minus, mit -1,77 %. Covestro ist heute unverändert

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Lanxess Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die gescheiterte Kurserholung über 14,50 Euro und den Rückfall auf 12–13 Euro. Diskutiert werden die ausbleibende Nachfrageerholung, Fortschritte durch das Programm Forward, ein verbesserter Cashflow und der bestätigte Ausblick. Dem stehen ein Neunmonatsverlust von 3,06 Euro je Aktie und die Kurszielsenkung von Exane BNP auf 9 Euro bei Underperform gegenüber. Zudem wird über einen Turnaround und mögliche Übernahmen spekuliert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Lanxess eingestellt.

Lanxess Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +8,70 % 1 Monat +0,12 % 3 Monate -23,03 % 1 Jahr -27,37 %

Stand: 09.11.2026, 10:30 Uhr

Die Aktie von Lanxess erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -17,68 %. Über 5 Jahre lag sie bei -24,97 %, über 10 Jahre bei -13,51 %.

Informationen zur Lanxess Aktie

Lanxess ist ein Spezialchemie-Konzern mit Fokus auf Additive, Zwischenprodukte, Kunststoffe und Verbraucherschutzchemikalien (u.a. Flammschutz, Wasseraufbereitung, Materialschutz). Starke Position in Nischen der Spezialchemie, aber zyklisch und energiepreisabhängig. Wichtige Wettbewerber: Evonik, Clariant, BASF, Solvay. Mögliche USPs: hohe Spezialisierung, technologische Kompetenz, fokussiertes Portfolio nach Desinvestitionen.

Es gibt 86 Mio. Lanxess Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,08 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

Lanxess Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob sich ein Einstieg bei der Lanxess Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Lanxess Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.